曾以為更年期作祟…電視主持人61歲確診阿茲海默症

61歲時被診斷罹患阿茲海默症的費歐娜·菲利普斯破除心理障礙，希望也能幫助其他患者和家屬度過難關。(Getty Images)

電視主持人兼英國「鏡報」(The Mirror)專欄作家，現年62歲的費歐娜·菲利普斯(Fiona Phillips)一年多前診斷阿茲海默症 後，一直隱藏這個秘密，直到最近決定公諸於世，也希望藉著自己的經歷和努力，幫助其他患者和家屬共度難關。

菲利普斯接受「鏡報」訪問時表示，其家族包括父母、祖父母和叔叔都有阿茲海默症病史，但萬萬沒料到自己61歲就發病。

丈夫佛里澤爾(Martin Frizell)補充表示：「我們聯絡一位更年期專家，建議接受荷爾蒙替代療法，雖然部分症狀有所改善，但腦霧仍然持續。」

去年，菲利普斯在其專欄透露個人的精神困擾，她寫道：「我一直憂心自己神智不清，連習以為常、易如反掌的小事，都會令我心生恐懼。」

當時菲利普斯以為是更年期作祟，直到接受認知測驗和脊椎穿刺檢查，最終確診阿茲海默症，在得知這項壞消息時，菲利普斯完全不敢置信。

但是菲利普斯沒有勇氣告知讀者，她坦承：「我一直很擔心一旦宣布，會被貼標籤。」

菲利普斯透露，目前自己的病症被歸納為「輕症」，醫生提出的最佳治療方法，就是盡可能維持正常生活，並服用藥物掩蓋症狀，但由於藥物無法減緩或逆轉病情，因此選擇參加新藥Miridesap的臨床實驗，目的是維持患者早期階段的病情穩定。

但新藥現階段藥效仍難以判斷，菲利普斯表示：「即使對我沒用，但未來可能幫助其他人，所以我要走下去。」

菲利普斯還希望透過自身的努力，消除外界對阿茲海默症的汙名化；她說：「大家對這種疾病的刻板印象，就是一個老人撐著拐杖、喃喃自語，但我依然好好活著，會出門走動，和朋友喝咖啡 、和丈夫共進晚餐，每天散步。」