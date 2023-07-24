我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白俄總統：瓦格納傭兵迫不及待進攻波蘭 「想去華沙走走」

通膨影響？好市多烤雞大賣 還要排隊才能買

兒童牙齒不整齊 恐致彎腰駝背、影響發育

健康醫療網
6至12歲孩童如果牙齒不整齊，可能導致咬合困難、食慾降低與彎腰駝背；圖為示意圖。（Getty Images）
6至12歲孩童如果牙齒不整齊，可能導致咬合困難、食慾降低與彎腰駝背；圖為示意圖。（Getty Images）

根據世界衛生組織（WHO）統計，全球每10人中就有7人有齒列問題，歐美國家平均每3至5人就有1人接受過齒顎矯正治療。牙醫羅士傑表示，口腔矯正除了追求口齒美觀，也有不少需求來自於健康與功能性因素，若以年齡處在6至12歲「混合齒列期」孩童為例，牙齒不整齊可能導致咬合困難、食慾降低與彎腰駝背，進而對身高和第二性徵發展產生阻礙。

是否需矯正 3評估重點

多次受邀擔任國際培訓講師的羅士傑指出，兒童牙齒不整齊時，不僅影響口腔衛生，更會影響齒齲健康，建議家長把握兒童牙齒矯正的黃金時間，可於諮詢專科醫師評估前，先從三個面向判斷孩子是否有潛在矯正需求。

１、外觀目測：

小下巴、月亮臉、牙齒排列不整齊等。小下巴是指「上顎大下顎很小」，月亮臉常指的是「戽斗」，就是所謂的「地包天」，可見下顎明顯的比上顎大很多。這些情況最常見就是牙齒排列不整齊，包括牙齒重疊、旋轉、開縫，都是屬於牙齒排列不整齊的範圍。

２、生活習慣：

孩子若容易挑食、吃飯特別快或特別慢，這些常與牙齒排列不整齊有關，其次則是睡眠時經常打呼、磨牙，這兩種情況有可能分別或同時發生。最後則是講話口齒不清，除了語言學習方式，也經常與牙齒排列有問題或是舌繫帶太短有關。

３、加重症狀：

當孩子已經碰到上齒列問題，並有以下三種情況時，可能導致牙齒排列不整齊的問題更為嚴重，第一例如孩子喜歡吸咬手指、咬枕頭角等對口齒健康不良的癖好。

第二種則是「口呼吸」，這是典型口腔壞習慣影響牙齒的例子，孩子可能因為過敏、鼻竇炎、鼻中膈彎曲或扁桃腺腫大等原因，呼吸道不順暢，因此改用嘴巴呼吸。但長期口吸呼讓孩子的嘴總是開著，無法閉合做正確的吞嚥動作，舌頭長時間不在正確位置上，無法幫助牙弓左右發展，所以牙弓偏窄、牙齒生長空間不夠，除了牙齒亂之外，還進而影響顎骨和臉部的正常發育。

最後則是體態過胖，下巴脂肪組織相對多，因此會影響發音、吞咽與進食習慣，在交叉影響下就會造成牙齒排列不整齊，這時候也需要請專業醫師評估是否需要牙齒矯正。

小於8歲 不建議矯正

過去民眾常忽視口腔健康對身體潛在影響，例如打呼、「戽斗」，甚至身高發育，這些問題都可能源自口腔矯正需求。不同科別醫師在診療時通常著重於各自的專業領域，例如打呼問題，耳鼻喉科會著重於呼吸道方面檢查，但如果是因為舌頭肥大壓迫呼吸道，耳鼻喉科的治療方式比較難解決，這時會需要從口腔矯正著手，由於這種情況，許多源於口腔的健康問題往往被家長忽視，可能會對孩子的成長發展產生影響。

羅士傑最後也提醒，若是年齡小於8歲或大於85歲的患者、嚴重牙周病患者、免疫性疾病、慢性疾病、急性傳染病、出血性疾病患者，以及對矯正治療了解不足的人，如失憶症、智能障礙或心智障礙者，不建議進行口腔矯正，仍需遵從專業牙醫師的評估建議採取合適治療措施。

（本文由「健康醫療網」提供）

過胖 過敏 WHO

上一則

「尿失禁」造成社交困擾 4種治療方式可解

延伸閱讀

牙齒矯正改變命運？王牙科解疑

牙齒矯正改變命運？王牙科解疑
高低肩、頸椎側彎竟跟牙齒有關？3點評估是否矯正牙齒

高低肩、頸椎側彎竟跟牙齒有關？3點評估是否矯正牙齒
這六種食物傷牙齒 少碰為妙 咖啡竟也上榜

這六種食物傷牙齒 少碰為妙 咖啡竟也上榜
福建9歲女孩被蛇咬 奶奶抓1隻蜘蛛來「吸毒」 結果很驚嚇

福建9歲女孩被蛇咬 奶奶抓1隻蜘蛛來「吸毒」 結果很驚嚇

熱門新聞

饗賓餐旅旗下最新頂級自助餐「饗 A Joy」，開放後訂位後一位難求。（取材自饗 A Joy粉絲頁）

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

2023-07-16 05:39
水分、油脂、膳食纖維為水果「暢便」的3大要素，其中以具有促進腸胃蠕動的膳食纖維最較重要。如果多吃含豐富水溶性膳食纖維的水果，並多喝水，多運動，有助於改善便秘困擾。本報資料照片

營養師公布天然「排便神器」排行 5種水果讓你好順暢

2023-07-19 19:37
趙昭明表示，遮蔽比塗抹防曬更為重要，但民眾容易忽略「手背」、「膝蓋以下」、「後頸部」等部位。（記者鄒尚謙／攝影）

酷暑防曬策略 醫：3部位最易忽略 曬太陽選「這時間」最好

2023-07-19 06:11
(取材自健康醫療網)

他服用10年中藥卻險洗腎 醫警告「這些中藥材」碰不得

2023-07-17 01:15
（圖：健康醫療網提供）

碳水化合物吃少於20％恐短命 正確高蛋白飲食怎麼吃？

2023-07-19 01:45
（圖：健康醫療網提供）

腳腫如象 腿甚至變黑潰瘍 當心「這病」找上門

2023-07-19 01:15

超人氣

更多 >
加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內
華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄
倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金
12星座夏天好運行動 水瓶跨第一步、這星座「遇貴人扭轉人生」

12星座夏天好運行動 水瓶跨第一步、這星座「遇貴人扭轉人生」
恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因

恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因