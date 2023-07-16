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憂鬱症好發中年女性 每年2時段 高峰期出現

（許政榆）
樂壇天后李玟生前飽受憂鬱症困擾。（本報資料照片）
樂壇天后李玟生前飽受憂鬱症困擾。（本報資料照片）

藝人李玟（Coco）不敵憂鬱症輕生離世，由親姐姐在臉書及微博公布消息，享年48歲，文中提及「李玟數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下。」李玟飽受腿部疾病之苦外，與富商老公婚變消息也時有傳聞，精神科醫師表示，女性罹患憂鬱症比例是男性兩倍，尤其40至45歲更是女性好發高峰期，若沒有接受穩定治療，每年5月及11月都是自殺高峰期，很多人撐不過去便不幸離世。

台灣精神醫學專家、三軍總醫院北投分院院長楊斯年表示，罹患憂鬱症成因多，包括生物、心理、社會層面等，且到了40至45歲階段正好是人生過半，即將邁入更年期、老年交界，身體機能逐漸走下坡，心理負擔壓力則增加，身心變化將產生交叉，慢慢會感覺「力不從心」，不能再像年輕一樣好體力、擁有事業光環等，對於許多成功人士來說很難調適，若超過心理可負荷程度，且持續憂鬱，很容易成為憂鬱症。

楊斯年指出，憂鬱症患者會出現低潮的情緒障礙，會在每年兩個時段「高峰期」出現，包括上半年的5月、也就是清明節前後，以及下半年中秋節過後，每當「換季」時天氣忽冷忽熱、或是下雨等，最容易讓憂鬱症患者「感覺不舒服」，當憂鬱症患者好不容易捱過秋冬，到了隔年夏天便恢復力氣，若這力氣沒有用在讓自己復原，恐導致自殺人數增加。

根據美國「精神疾病診斷與統計手冊」，憂鬱症有九大症狀，包括情緒低落、明顯對事物失去興趣、體重下降或上升、嗜睡或失眠、精神運動遲滯、容易疲倦或失去活力、無價值感或強烈罪惡感、注意力不集中或猶豫不決、經常想到死亡。楊斯年說，前兩項為主要症狀，後七項為次要症狀，上述症狀同時出現五項（含）以上，並持續兩周以上，即可能為憂鬱症，必須就醫。

楊斯年表示，憂鬱症患者除了藥物治療外，亦可透過心理治療，不過得先釐清造成患者憂鬱的原因，若倒因為果，錯誤歸因會阻礙正常治療，在認知行為治療上，恐讓患者更加惡化，例如許多家屬會抱怨孩子不乖乖唸書，或是不願意外出工作而予以指責，但其實是因為憂鬱症影響他的求學、就業功能，若對於精神疾病沒有正確認識，會阻礙治療。

「一問二應三轉介很重要。」楊斯年提醒，憂鬱症容易復發，因此正規憂鬱症治療三個目標是「降低症狀」、「恢復功能」、「避免復發」，身邊若有親友陷入憂鬱，可以口頭關心「你還好嗎？」，若有得到對方回應「我心情不好，想要自殺」等，應帶他轉介醫療資源。不少憂鬱症患者情緒不佳、思考變慢也抗拒就醫，但身旁的人必須提高警覺，尤其憂鬱症是螺旋狀循環，越復發會越難治療，因此希望在一開始發作就要接受正規治療，好好吃藥，避免停藥又復發。

楊斯年表示，根據統計，女性較男性容易好發憂鬱症以外，女性終生盛行率約20至25%，相較男性10至12.5%高出一倍，代表終生女性罹患一次或多次憂鬱症「每四人就有一人」，雖有部分患者得過一次憂鬱症後會痊癒，但其餘憂鬱症患者罹患後「接下來10年多次復發」。他表示，憂鬱症只要好好接受治療，有三分之二的患者「可以恢復生病前的功能程度」，呼籲家屬及患者應正視、尋求正規醫療途徑。

憂鬱症 李玟 醫學

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