牙刷、假牙、鋼圈下肚…醫：有致命之虞

醫師分享民眾誤食事件，除了常見的魚刺、骨頭、果核，甚至曾處理過誤吞整支牙刷，所幸經內視鏡夾出後，並未造成身體其他傷害。(圖：南投醫院提供)

誤吞異物狀況時有所聞，醫師盤點分享臨床治療經驗，從常見的魚刺、骨頭、果核，到假牙、鐵釘、螺絲釘、電池等，甚至出現整支牙刷、內衣鋼圈等超離奇物件，並提醒吞入異物嚴重恐致命，若誤食就應盡快就醫取出。

台灣衛生福利 部南投醫院指出，誤吞異物並不罕見，任何人都可能不慎誤吞，但吞入異物的嚴重程度可大可小，除了得看異物是否尖銳或具腐蝕性，更要考量異物所在身體的位置、停留時間長短而定，若進入氣管、上消化道、腸胃道等則可能會危及生命。

該院肝膽腸胃科醫師黃仲岐說，異物若嗆入氣管內，輕則造成氣管內組織發炎或肺部擴張不全，轉成肺炎或膿胸，嚴重恐致急性呼吸道阻塞而窒息死亡；若不慎進入上消化道，恐造成食道撕裂傷，甚至刺穿食道引起縱膈腔感染，致死率高。

若進入腸胃道造成穿孔有感染風險，恐引發腹膜炎、敗血症甚至休克，就會危及生命；若腸胃道阻塞致嘔吐、無法進食須開刀取出。而異物具腐蝕性，恐造成黏膜損傷、食道穿孔、灼傷或可能併發食道狹窄、氣管食道瘻管、聲帶麻痺等狀況。

黃仲岐也盤點分享臨床治療經驗，他提到，除了常見的魚刺、骨頭、果核，也遇過吞食假牙、鐵釘、螺絲釘、電池、內衣鋼圈等，甚至曾處理過誤吞整支牙刷，且因牙刷卡在十二指腸導致腹痛，所幸經內視鏡夾出後，並未造成身體其他傷害。