CAR-T細胞療法 打擊難治型淋巴癌

淋巴癌常見的6大症狀有燒、腫、癢、汗、咳、瘦，臨床最典型的症狀就是腫；圖為示意圖。（Getty Images）

71歲的蔡伯伯一年半前赫然發現頸部淋巴腫大，原來不以為意，在家人提醒下就診，經檢查後被診斷罹患瀰漫性大B淋巴細胞癌，由於瀰漫性大B細胞淋巴癌是高惡性度腫瘤 ，屬於難治型，其病程進展非常迅速，如未及時治療得宜，病人可能在幾個月或一至兩年內就會有生命危險之虞，萬不可拖延與輕忽。

蔡伯伯在經歷第一線後，不到一年淋巴癌就復發，使用數次第二線的化療與標靶治療也無法完全根除腫瘤，困境中再接再厲，經台灣中國醫藥大學附設內科部副主任暨淋巴癌團隊負責人葉士芃醫師深入討論，蔡伯伯決定接受全球淋巴癌新治療方式「CAR-T細胞治療法」。

CAR-T細胞治療整體療程非常複雜，須先在醫院內以高規格品質管控認證的實驗室將病患血液中的免疫T細胞收集足量並做濃縮冷凍處理，全程低溫運送到國際大藥廠坐落於瑞士的細胞工廠，經過基因轉殖處理並大量複製後，培養出具有能準確並持續獵殺癌細胞 的CAR-T細胞大軍，再度冷鏈運輸回台送醫院移植給病人。

蔡伯伯住院接受前導性化學治療，緊接著進行CAR-T 移植，住院約兩周後就順利出院。CAR-T移植後一個月，以正子斷層造影精密追蹤，蔡伯伯的難治型癌細胞「零檢出」。

CAR-T細胞治療法 病人受惠

葉士芃指出，蔡伯伯的成功案例，是台灣醫界以CAR-T治療癌症 成功的第二例（第一例為孩童血癌），然而，在七旬長者是首例成功。在長者年齡細胞條件相對艱難挑戰以CAR-T成功打擊難治型淋巴癌，屬難能可貴，也讓CAR-T治療長者癌症成功帶來機會，細胞免疫療法CAR-T對此一困境帶來的突破性改變。

葉士芃說，淋巴癌常見的6大症狀有燒、腫、癢、汗、咳、瘦。其中臨床最典型的症狀就是腫，例如，脖子、腋下或腹股溝長了一顆東西，病人往往能觸摸得到淋巴結節或腫塊，也就是淋巴結腫大。此外，臨床表現還包括食欲不振，精神倦怠、發燒，夜間盜汗及體重減輕。

葉士芃進一步分析，淋巴癌細胞也可能侵入骨髓，伴有血球低下或不正常之白血球出現等病徵，葉士芃呼籲發現上述病徵者，應儘快到血腫門診接受詳細檢查，千萬不可拖延，以免病人錯失治療黃金期，並指出，癌症是個多變的且複雜的疾病，細胞免疫療法CAR-T是癌症治療的生力軍，卻也不是每個病人、每種疾病狀況都適合採用CAR-T治療。

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