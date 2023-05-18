老婦腰痛「不敢做一事」害腎臟炎 手術助擺脫根源

（圖：健康醫療網提供）

73歲郭姓奶奶日前因高燒送醫，檢查發現是尿道感染及腎臟發炎，住院期間奶奶頻頻抱怨腰痛無法起身，尤其右側坐立時更是劇痛難耐，會診骨科 醫師後查出原來奶奶腰椎第4-5節神經嚴重壓迫，導致她如廁時常常解不乾淨甚至乾脆憋尿，這才導致尿道感染，幸好透過微創脊椎融合手術 ，讓她揮別憋尿惡夢。

脊椎手術 解決神經壓迫、腰痛

亞洲大學附屬醫院骨科主治醫師羅達富指出，患者多年前就有腰痛痼疾，不過她諱疾忌醫，多半都只是買止痛藥應急，導致症狀越來越嚴重，連帶也影響生活作息，所幸住院期間找到病灶。

羅達富主治醫師說明，脊椎手術的目的在於解除脊椎神經壓迫或是重建脊椎的穩定，前者可以藉由內視鏡輔助達到微創手術的目的，後者則可利用經皮導引的方式植入椎弓骨釘，減少組織傷害，達到傷口小、出血少，以及住院天數少的最佳治療效果。

傷口小、降低神經損傷機率

羅達富主治醫師補充，正中線微創脊椎融合手術是利用皮質骨軌道骨釘的特性達到脊椎融合固定的效果，除了可減少傳統手術傷口的一半大小，也降低背部肌肉牽拉的損傷，尤其骨釘植入的方向與神經根相反，可減少神經損傷的機會，文獻報告也證實傳統椎弓骨釘有更強的固定力，對骨質疏鬆的病患可減少術後鬆脫的風險，與傳統手術相比，病患對術後的滿意度有增加。

羅達富主治醫師提醒，一般腰椎神經壓迫的症狀多為下肢痠痛麻痺，有時會因為活動行走而加劇疼痛，導致患者活動力下降，若是因而刻意減少上廁所排便次數或憋尿，則有可能引發泌尿道或消化道感染，反倒得不償失；日常應多關心家中長輩們的行動方式，若有上述症狀，都盡速陪同就醫確認，以免延誤病情釀成更大問題。

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資料來源：健康醫療網

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