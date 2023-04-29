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食物驗出A肝病毒殘留 教授曝可能汙染源 平時這樣預防

記者翁唯真／桃園即時報導
好市多進口「科克蘭冷凍三種綜合莓」驗出A肝病毒，招名威表示，預防A型肝炎傳染的最佳方式就是注重飲食及飲水的衛生。（食藥署提供）
好市多進口「科克蘭冷凍三種綜合莓」驗出A肝病毒，招名威表示，預防A型肝炎傳染的最佳方式就是注重飲食及飲水的衛生。（食藥署提供）

台灣衛福部食藥署抽驗好市多進口產品，「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，驗出該產品有A肝病毒，食用者恐會增加感染A肝機率。有教授表示，食物不可能莫名其妙跑出病毒來的，A肝病毒大多經由糞口途徑傳染給他人，預防A型肝炎傳染的最佳方式就是注重飲食及飲水的衛生。

食藥署4月10日於邊境抽驗好市多三種綜合莓，後續檢驗結果出爐，驗出該產品有A肝病毒，食用者恐會增加感染A肝機率。中原大學生物科技學系副教授招名威在臉書表示，食物不可能莫名其妙跑出病毒，因A肝病毒主要寄生在人體內，大多經由糞口途徑傳染給他人。

招名威說，病患的糞便中會含有大量的病毒，要讓A型肝炎病毒傳播出來，必須要接觸到病患的糞便。因此不難理解，這些受到汙染的食物應都是在上游就接觸到含有病毒的糞便，或是接觸到含有糞便的水源。

招名威指出，除了這次的莓果外，還可能被感染的有冷盤、三明治、沙拉、果汁、牛奶及奶製品、生鮮魚貝類及冷飲。

招名威表示，A肝的發病症狀有發燒、肌肉痠痛、疲倦、食慾不振、腹部不適、噁心、甚至嘔吐的現象。在這種類似感冒的症狀持續幾天後，病人開始有茶色尿或併有眼白變黃（即黃疸）的徵兆，通常臨床症狀的嚴重度會隨年齡增加而增加。

招名威建議大家可以安排抽血檢查，而平常預防的最佳方式便是注重飲食及飲水的衛生，預備食品前及進食前要洗手，如廁後要沖廁及用肥皂洗手，並維護廁所環境清潔，糞便需適當處理，以防汙染水源、泥土及食品，廚房及飲食用具要保持清潔。避免攝取過量有風險的食物，飲水要先煮沸再飲用，所有食品都應清洗乾淨或煮熟，盡量不要生食，外食要選擇乾淨衛生的餐飲場所。

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