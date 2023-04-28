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胃痛、腹脹當心是幽門桿菌上身 醫：大多數是從小就感染

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

一名30歲的張姓女患者，因長期出現胃痛、腹脹、噁心等症狀，到醫院胃腸肝膽科看診並進行胃鏡與切片檢查，醫師發現患者因感染幽門桿菌，導致慢性胃發炎，出現胃淋巴瘤前期病癥，經三合一制酸劑加上抗生素使用兩周後，成功根除幽門氏桿菌，胃部逐漸恢復正常，建議一年後再追蹤。

幽門桿菌感染率遠高於B型肝炎 嘴餵食小心感染

台灣童綜合醫院胃腸肝膽科經鄭煜明醫師表示，如果把腸胃不適一味的歸咎於生活緊張和壓力所造成，那就大錯特錯。現代人生活壓力大，自律神經失調，阻礙腸胃功能之臨床症狀與感染幽門桿菌雷同，常常被混為一談，前者可以靠生活飲食調適，後者則必須靠藥物進行滅菌大作戰。

而感染率遠高於B型肝炎的幽門桿菌，在台灣盛行率平均達50%，換言之，每兩個人就有一個感染，伴隨有腹部疼痛（尤其空腹）、燒灼感、噁心、打嗝、脹氣，甚至食慾不振、體重不明原因減輕等症狀；其中10歲以下孩童更應注意，不同於成年人較高抵抗力，所以親子之間以嘴餵食或親暱行為要特別注意。

八成感染沒症狀 增加罹患胃癌風險

鄭煜明指出，感染者當中有八成沒有症狀，而有兩成的感染者出現胃部潰瘍等消化道潰瘍疾病；當胃部長期被幽門桿菌破壞之下，黏膜因此產生的異變也會增加罹患胃癌風險，其中又以胃淋巴瘤最常見。

鄭煜明強調，幽門桿菌感染者大多數是從小就已感染，直到成年後，出現消化不良、胃潰瘍、十二指腸潰瘍，甚至是胃癌，才被檢查出來，其餘八成無症狀者只要維持良好生活習慣，不吃刺激性食物如辣、燙、酸，不菸不酒等，是可以和平相處，否則也潛藏日後病變的風險。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57580

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