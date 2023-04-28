乳癌患者逐年上升 增加腸道好菌 有助降低威脅

乳癌患者好發原因，可能與腸道細菌有關。（Getty Images）

乳癌患者逐年增加，好發原因可能與腸道細菌有關。台灣高雄醫學 大學附設中和紀念醫院乳房外科教授侯明鋒研究發現，如果腸道細菌不平衡，將影響女性荷爾蒙，一旦體內雌激素含量增加，進而會增加罹患乳癌的風險。

因此，侯明鋒建議定期進行乳房篩檢 、飲食少油外，還需注意腸道健康，才可遠離乳癌的威脅。

為了解腸道細菌對乳癌患者的影響，侯明鋒進行研究，蒐集267位女性的糞便細菌，分別是未停經且未罹患乳癌女性50名、停經前即罹乳癌患者100名、非乳癌停經女性17名，以及停經後罹患乳癌患者100名等四種族群。

研究發現，原本經由肝臟代謝排出的雌激素，會被腸道內壞菌分泌的β-葡糖苷酸酶，水解後再吸收回到體內，造成體內雌激素含量增加，進而增加乳癌風險，但這樣情況主要發生在停經後的婦女。這項成果發表於「實驗及分子醫學（Experimental & Molecular Medicine）」期刊。

近年來許多醫學研究發現，腸道細菌影響廣泛，甚至與許多疾病高度相關性。侯明鋒說，乳癌為女性最常見的癌症 ，建議女性應多注意腸道健康，增加腸道好菌。

坊間指出，要增加腸道好菌應補充益生菌，但侯明鋒認為，補充益生菌是否可遠離乳癌，目前沒有相關證據，必須要有更多的研究加以證實。