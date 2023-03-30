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剛懷孕準媽媽腹部嚴重出血 這種子宮外孕相當凶險

記者江良誠／南投即時報導
照片紅圈處為子宮外孕，闊韌帶破裂出血。（南投醫院提供）
照片紅圈處為子宮外孕，闊韌帶破裂出血。（南投醫院提供）

台灣南投30歲女子去年結婚，3月初驗孕棒呈現兩條線，她欣喜不已準備婦產科門診，結果在前一晚肚子劇痛，送到急診室已幾近休克，腹內積血近2公升，經醫師微創內視鏡手術後，確診為罕見的闊韌帶子宮外孕，準媽媽雖然失望，但幸好術後症狀改善已順利出院。

南投醫院婦產科醫師凌大維說，子宮外孕是指受精卵在子宮以外的地方著床，又稱異位妊娠(Ectopic pregnancy)。子宮外孕機率約1至2%，而95%的子宮外孕發生在輸卵管，其他則有子宮頸、卵巢、腹腔等，而這位孕婦子宮外孕在闊韌帶(Broad ligament ectopic pregnancy)，在所有子宮外孕中僅有300分之1機率，猶為罕見，診斷上也更加困難，通常在手術時才會發現。

部分的子宮外孕患者無明顯症狀，有些患者可能出現陰道不正常出血、腹痛等症狀，早期診斷還可用藥物治療，倘若胚胎漸漸長大，甚至撐破外孕的部位，引發大量出血等嚴重症狀時，就需緊急手術，否則恐危及孕婦生命。

凌大維說，闊韌帶子宮外孕只有零星個案，多數以開腹手術治療。這次以微創內視鏡手術治療，相較傳統手術，傷口較小、疼痛感較小、術後恢復較快。骨盆腔發炎、曾發生過子宮外孕、做過結紮手術、抽菸者等皆是可能導致子宮外孕發生的原因。

凌大維表示，子宮外孕沒辦法完全預防，但可以透過了解疾病的成因，降低發生的可能性。育齡期女性應留意月經周期，如有不正常子宮出血或腹痛，需儘速找婦產科醫師檢查。

手術

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