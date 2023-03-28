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對亮光、氣味及聲音敏感？你可能患上「這疾病」

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

偏頭痛是一種常見的神經系統疾病，雖然常見偏頭痛的特點是中度至重度敲擊或悸動性頭痛，但前庭偏頭痛可能涉及也可能不涉及頭痛，並可能伴有前庭症狀，如眩暈、不平衡、噁心和嘔吐。

對光線及氣味、聲音敏感

臺北市立聯合醫院陽明院區耳鼻喉科醫師林岫萱說，前庭偏頭痛可能涉及以下症狀的組合：

•偏頭痛症狀，如嚴重、悸動的頭痛，通常在頭的一側

•噁心和嘔吐

•對光線、氣味和噪音的過度敏感

前庭症狀可能包括：

•眩暈（頭暈），通常持續幾分鐘到幾個小時，但有時持續幾天

•不穩定和失去平衡

•動作時的過度敏感

女性比男性更易偏頭痛

林岫萱表示，前庭偏頭痛與其他偏頭痛綜合徵一樣，往往在家庭中發生。儘管科學尚未完全澄清偏頭痛的複雜機制，但眾所周知，女性往往比男性更容易患上這種情況，月經周圍的症狀可能會惡化。

此外，易患前庭偏頭痛的人可能會在偏頭痛引發作後出現發作，包括睡眠模式改變、味精、月經週期以及巧克力、乳酪和紅酒、臘腸等食物。由於大多數前庭偏頭痛患者沒有前庭症狀和頭痛同時發生，頭暈本身的出現可能使得出診斷具有挑戰性。林岫萱說，前庭偏頭痛、梅尼埃爾病和BPPV共存是很常見的，這可能會使診斷和治療更具挑戰性。

治療藥物多樣性 保有規律作息、降低壓力

前庭偏頭痛的治療與其他偏頭痛治療相似，應儘量減少使用抑制前庭系統的藥物，如敵芬尼朵(Diphenidol)，並僅根據需要偶爾使用，例如在發作期間。

前庭偏頭痛患者可以透過保持有規律的睡眠和膳食計畫、避免觸發因素、定期鍛鍊和管理壓力來減少發作的數量和強度。

【延伸閱讀】

醫示警「這1類」頭痛真的會要人命　緩解方法看這

全臺200萬人有偏頭痛！非症狀而是疾病　減少發作要這樣做

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57204

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