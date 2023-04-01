用標靶藥 91歲婦挺過多發性骨髓瘤

多發性骨髓瘤會有骨頭疼痛、貧血、腎功能不好等症狀，病患平均年齡為68到70歲；圖為示意圖。（Getty Images）

「我在醫學 研討會分享這名奶奶病例時，大家聽到她91歲接受治療，都非常訝異！」在高雄長庚醫院血液腫瘤科副科主任王銘崇的臨床經驗中，高齡91歲的多發性骨髓瘤奶奶病患，讓他印象深刻。

這名奶奶在87歲時因骨頭痠痛發現罹患多發性骨髓瘤，接受第一線治療後，穩定控制3年多再度復發。原本家人擔心她的身體無法承受後續療程，當他們了解目前多發性骨髓瘤二線用藥上，像抗CD-38標靶藥物的療效、安全性皆受認可，便放心支持奶奶接受治療，現在奶奶病情控制良好，行動能力也不受影響。

王銘崇解釋，多發性骨髓瘤的病患，平均年齡為68到70歲，常出現骨頭疼痛、貧血、腎功能不好、容易感染等症狀。在偏鄉有不少獨居長輩，年輕人長年不在家或需工作，由於擔心麻煩年輕的晚輩，即使有症狀，這些長輩還是咬牙忍耐；等到骨頭痛到走不動、連躺著都痛才就醫，確診可能已晚期。

若病患要好好抗癌，「家人的支持」、「遵循醫師指示」與「選適合藥物組合、完整用藥」是重要關鍵，這名91歲奶奶就是很好的示範。

治療像馬拉松 用藥一棒接一棒

「治療多發性骨髓瘤，就像跑馬拉松，用藥要一棒接一棒。」王銘崇分析，面對多發性骨髓瘤病患，醫師會先評估是否適合接受自體幹細胞移植，再選擇適合藥物組合，治療過程分「緩解治療」、「加強治療」與「維持性治療」，目的在延長疾病無惡化存活期、延後復發時間，一旦復發就要考慮使用二線藥物。

遵循醫囑 選適合藥物完整用藥

在治療多發性骨髓瘤上，國際新研究、新治療指引陸續出爐，以抗CD-38標靶藥物為例，目前國際標準治療指引已將這類藥物列為第一線治療用藥選項，並建議藥物可用到疾病惡化為止。

對此，王銘崇指出，根據研究文獻，用藥若按國際標準治療指引，病患若無疾病惡化，存活期可達3年，至於藥物效果可維持多久則是未知。

王銘崇提醒，年長病患的骨骼很脆弱，因此要避免碰撞、受傷、跌倒，肌肉 力量的訓練更是必須。他希望家中晚輩多關心長輩身體健康，發現長輩有骨骼酸痛、貧血、腎功能欠佳、容易感染等情況，務必鼓勵就醫，接受詳細血液科檢查，才能盡早找出原因，爭取多一點生機。