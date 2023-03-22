我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂風暴雨又來襲 金山灣區大停電 大樹砸麵包車司機亡

風暴挾帶大雪 南加山區居民坐困家中「鬼天氣不知啥時結束」

再忙也要記得健檢 別讓良性胰臟腫瘤轉變為惡性胰臟癌

記者徐如宜／高雄即時報導
博田國際醫院肝膽胰臟外科副院長李金德表示，不要把可以治癒的疾病，拖到無可治療的地步。記者徐如宜／攝影
博田國際醫院肝膽胰臟外科副院長李金德表示，不要把可以治癒的疾病，拖到無可治療的地步。記者徐如宜／攝影

台灣博田國際醫院近一個月為3名女性患者手術胰臟囊狀腫瘤，結果都是惡性胰臟癌，這3例是在做電腦斷層檢查發現胰臟明顯的囊狀腫瘤，但病患都未感症狀。「再忙也要記得健檢！」郭女士說，還好在健檢過程發現，病灶位於胰臟尾部，極可能擴散至脾臟，術後病理切片報告為惡性腫瘤，屬罕見的胰腺實性假乳突狀腫瘤。

病患郭女士如一般癌症患者一樣，乍聽罹癌無法置信，平日生活規律、飲食正常，也無不良習慣，為什麼會得癌？以前覺得癌症很遙遠，現在卻無聲無息侵襲了健康。她去年底剛好工作有空檔，便安排了久違的健檢，檢查後X光顯示左側腹部約有2公分疑似結石，因無法判定確實位置，然後到教學醫院進一步詳查，電腦斷層掃瞄後，醫生判定為臟尾部腫瘤。

影片來源：聯合新聞網

博田國際醫院肝膽胰臟外科副院長李金德表示，為患者核磁共振等相關術前檢查，病灶位於胰臟尾部，極可能擴散至脾臟，原擬切除胰臟尾部及脾臟，術中審慎檢視並未擴散至脾臟，改採取保留脾臟而未予切除。術後病理切片報告為惡性腫瘤，屬罕見的胰腺實性假乳突狀腫瘤。

「不要把可以治癒的疾病，拖到無可治療的地步！」李金德表示，一名72歲婦女因為腹脹、長期左側腹痛來求診，電腦斷層檢查胰臟體尾部囊狀腫瘤5X6公分，侵犯胰旁組織，後來診斷為胰導管癌合併淋巴轉移，以手術切除加上化療。另一名58歲女性，則是上腹痛、糖尿病，2年前胰臟有小囊腫，電腦斷層檢查胰臟體尾部囊腫6X7公分，診斷為胰黏液性癌合併肝臟、淋巴轉移。都是胰臟囊狀腫瘤，卻是惡性胰臟癌的病例。

郭小姐覺得幸運的是，病灶因鈣化現象經由X光被發現，而健檢當時腹部超音波未能檢出是因胰臟位於胃的後方，一般腹部超音波很難發現胰臟腫瘤，加上她的胰臟癌指數很低，在正常範圍值內，身體也無異常狀況，很可能因而未能及早發現腫瘤。所以「再忙也要記得健檢！」很可能因而未能及早發現腫瘤。

博田國際醫院副院長阮蘭婷（左）與副院長李金德（右），祝病患郭女士重拾健康。（記者...
博田國際醫院副院長阮蘭婷（左）與副院長李金德（右），祝病患郭女士重拾健康。（記者徐如宜／攝影）
博田國際醫院肝膽胰臟外科副院長李金德表示，不要把可以治癒的疾病，拖到無可治療的地...
博田國際醫院肝膽胰臟外科副院長李金德表示，不要把可以治癒的疾病，拖到無可治療的地步。（記者徐如宜／攝影）

腫瘤 手術 癌症

上一則

增加幸福感 6招刺激多巴胺分泌

下一則

心肌梗塞年輕化 醫師曝關鍵多是做了「這件事」

延伸閱讀

重粒子治療 胰臟癌等難治癌種多了新選擇

重粒子治療 胰臟癌等難治癌種多了新選擇
孕婦罹惡性「三陰性乳癌」 術後順產、腫瘤消失

孕婦罹惡性「三陰性乳癌」 術後順產、腫瘤消失
頭頸腫瘤病友「能吃一碗滷肉飯都好」… 術後圓夢

頭頸腫瘤病友「能吃一碗滷肉飯都好」… 術後圓夢
電腦斷層結合AI 揪出早期肺癌

電腦斷層結合AI 揪出早期肺癌

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

醫師舉2親友洗腎例子 警惕「1習慣」害身體壞了

2023-03-21 01:45
(取材自健康醫療網)

女性45歲開始出現更年期症狀 醫提1有效緩解治療法

2023-03-17 00:45
(取材自健康醫療網)

「攝護腺腫大」非老人專利 營養師授4大類男士菜單

2023-03-17 01:55
（圖：健康醫療網提供）

「那邊腫起來 用手揉會比較舒服」這病惹禍 發現太晚恐致命

2023-03-16 00:30
玉米提供大量非水溶性纖維，在腸道中增加糞便體積，協助廢物排出。(本報資料照片)

富維生素A、葉黃素 吃玉米顧眼睛

2023-03-16 02:00
心導管室主任陳業鵬說，近幾年也發現，桃竹竹苗地區，心血管阻塞，有越來越年輕的趨勢。（記者郭政芬／攝影）

胸悶痛急診當下未見異常 醫師：門診檢查後搶回一命

2023-03-20 05:04

超人氣

更多 >
這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃

這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃
離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安
CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延
爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄

爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄
提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率

提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率