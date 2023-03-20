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老翁半夜頻尿難睡 竟是攝護腺癌惹禍

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

一名70歲退休的王姓老翁（化名），平常有運動習慣且身體相當硬朗，但最近起床上廁所發現有解尿不順問題，起初只是覺得自己年紀大了不以為意，後來開始出現夜尿、頻尿，晚上幾乎無法好好睡覺，造成白天精神變差。家人發現後陪同他到醫院泌尿科檢查，竟確診罹患了攝護腺癌。經過放射線及荷爾蒙治療後，PSA指數有明顯降低，但術後幾個月指數又再度升高，與醫師討論後使用「新型抗荷爾蒙口服藥物」治療，目前又重拾良好生活品質。

攝護腺癌早期無感 PSA指數高需提高警覺

台灣台北榮民總醫院泌尿部魏子鈞醫師表示，攝護腺癌是近年男性癌症發生率及死亡率都快速增加的癌症之一，由於腫瘤進展較緩慢，且初期會出現的解尿急迫、解尿次數變多及解尿困難等問題都與良性攝護腺肥大相似，因此容易被民眾輕忽而延誤就診時間。

魏子鈞補充，PSA為評判攝護腺癌指標之一，但民眾常會誤以為PSA指數高就代表罹癌，然而實際上攝護腺肥大、尿道或攝護腺發炎都有可能造成PSA指數升高，因此建議民眾除了要提高警覺外，建議還是要經過泌尿科醫師檢查，若在肛門指診有摸到硬塊的話，就應進一步安排攝護腺切片，才能更精準判斷是否罹患攝護腺癌。

攝護腺癌治療新選擇 新型抗荷爾蒙口服藥物擺脫不適

魏子鈞指出，目前攝護腺癌共分四期：若屬於一、二期代表還侷限在攝護腺包膜裡面，這類患者大部分都是經由健康檢查而意外被發現，因此除了可接受攝護腺根除手術及放射線治療外，積極追蹤並且監控病情也是一個選項。若屬於第三期的患者，此時腫瘤已經侵犯到攝護腺外但尚未轉移，會建議以手術或放射線治療同時搭配荷爾蒙治療來控制病情，通常治療後病情會得到良好控制，PSA指數也會明顯降低。但仍有些患者在病情獲得控制一段時間之後，PSA會再度升高，且經影像檢查未發現有轉移狀況，這時就稱為『非轉移去勢抗性攝護腺癌』。

魏子鈞進一步說明，過去針對荷爾蒙治療無效的非轉移去勢抗性攝護腺癌患者，能夠治療的方式較少，儘管可以降低PSA指數，但延緩轉移的時間較短，所幸目前已有『新型抗荷爾蒙口服藥物』提供患者新選擇，除了副作用不明顯外，也能夠更有效延緩轉移時間並有效控制癌指數，提供患者更好的生活品質及延長存活期。

醫師呼籲誤信網路謠言 應積極治療對抗攝護腺癌

魏子鈞提醒，男性朋友們平時若想保養攝護腺的話，其實可以多攝取富含茄紅素的食物，另外網路上對於攝護腺癌的治療與預防仍然有許多迷思，醫師呼籲民眾千萬不要誤信網路謠言，錯過黃金治療期，建議有症狀應儘早至醫院接受檢查及治療，才是對抗攝護腺癌的最佳途逕。

【延伸閱讀】

「排尿情況不同以往」竟是攝護腺癌上身！醫揭「６大致病因」

化療越做越累 簡單運動趕走「癌疲憊」


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57143


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