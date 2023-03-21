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聽損未矯正 恐誘發失智症

（沈能元）
醫師提醒，助聽器有如拐杖，必須學著使用才會慢慢上手，戴助聽器是一個需要學習、適應的過程；圖為示意圖。（Getty Images）
醫師提醒，助聽器有如拐杖，必須學著使用才會慢慢上手，戴助聽器是一個需要學習、適應的過程；圖為示意圖。（Getty Images）

年長者聽損常被忽略，但愈來愈多醫學研究發現，聽損若沒有矯正，可能因對外界刺激反應減少、大腦灰質變薄等多重原因，誘發失智症。況且，年長者聽不見常反應「蛤！」但「蛤」一聲，可能讓大腦多做工增加自由基、廢物等，而提升失智風險。醫師表示，若發現年長者說話愈來愈大聲，看電視的電視聲音也愈開愈大，應盡速安排長者檢查聽力，並建議50歲以上民眾應進行聽力檢測

長期關注年長者聽力的婦聯聽覺健康社會福利基金會董事長鍾張培士說，基金會過去多專注兒童聽損及早療，隨後走向多元化及社區化照顧，近年來，關注於年長者聽力問題。「年長者聽損往往是在不自知下，可能是10多年來漸進性發生，但發現時，聽損可能已屬中重症，十分嚴重。」

中國醫藥大學附設醫院全方位聽覺健康中心副院長陳光超說，如果要知道自己有沒有聽損，必須詳細檢查，若等到聽不到才檢查，可能為時已晚。

●助聽器如拐杖 使用需練習

陳光超表示，年長者如果只有輕度聽損，因還能聽到聲音，不需使用助聽器，難以自知已有聽損問題，若聽損惡化到需使用助聽器時，又可能因一時感受外界聲音過大而不適應，許多人認為，助聽器就像戴上眼鏡就能立刻解決問題，「這是錯誤觀念」，因助聽器有如拐杖，必須學著使用才會慢慢上手，戴助聽器是一個需要學習、練習的過程。

陳光超說，若發現家人說話愈來愈大聲，看電視時的電視聲音也愈來愈大，或是對外界的呼叫聲反應遲頓，應盡速安排就醫檢查聽力。

●年輕聽力損失 影響注意力

婦聯聽覺健康社福基金會執行長管美玲說，聽損防範方面，目前最重要的是「專業人力及能力不足」，讓城鄉資源分佈出現差距，年輕族群聽損不僅是聽力損失，也可能以注意力不足、學習障礙等方式表現，而隨著即將進入超高齡社會，65歲以上年長者聽力及大腦退化情形都須持續關注，戴助聽器後更需要專業團隊介入協助。

婦聯聽覺健康社福基金會研究發展部組長張憶萍說，聽損可能會進一步造成聽損者心理、大腦認知功能受損，因此最好於40歲以上開始注意聽力的變化，以預防發生失智症。

失智 檢測 醫學

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