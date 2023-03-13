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高度近視、戴隱眼、睡不好 小心年紀輕輕就青光眼上身

記者邱宜君／台北即時報導
左起為北榮眼科部主任級主治醫師劉瑞玲、青光眼關懷協會理事長呂大文、青光眼病友黃先生、青光眼病友王小姐。（記者邱宜君／攝影）
左起為北榮眼科部主任級主治醫師劉瑞玲、青光眼關懷協會理事長呂大文、青光眼病友黃先生、青光眼病友王小姐。（記者邱宜君／攝影）

高度近視(大於500度)、習慣戴隱形眼鏡、睡不好的年輕人，要小心青光眼上身。台灣青光眼關懷協會理事長、三總青光眼專科主任呂大文提醒，高度近視和睡不好都會提高罹患青光眼風險，要是又為了治療隱形眼鏡引起過敏性結膜炎而長期點類固醇眼藥水，青光眼風險更高。

近視雷射手術最近大受歡迎，但針對有青光眼家族史的高度近視者，呂大文也不建議做。因為做過近視雷射手術的眼睛角膜比較薄，眼壓怎麼測都很低，根本不準，就算已青光眼也很容易錯過治療良機，不知不覺就惡化到失明邊緣。

王小姐25歲年有高度近視又戴隱形眼鏡，因為過敏性結膜炎就醫、拿眼藥，當時醫師告知眼壓偏高，但因為沒什麼症狀，她也不以為意。就這樣過了一、兩年，王小姐發現自己看東西缺乏立體感，要拿桌上物品卻算不準距離，走樓梯也容易踩空、扭到腳，最令她害怕的是頭痛加重、蔓延到後腦勺，擔心是腦瘤，上網查詢資料才開始懷疑是青光眼。

王小姐回憶當時，趕緊去大醫院看眼科，醫師說：「再晚一點來，你就要失明了。」王小姐當機立斷接受傳統手術之後，加上認真定期回診追蹤、乖乖點眼藥、改戴眼鏡，視力維持25年至今，沒有繼續惡化。

呂大文表示，要避免眼壓高，可以在睡眠上多留意三點：睡得好、睡時頭墊高20到30度、不趴睡，因為晚上睡覺時眼睛分泌的房水只有白天的60%，如果淺眠睡不好、睡太少，整天分泌的房水可能從3.5到4.2毫升的正常範圍上升到5毫升，雖然看似不多、又不會痛，但日積月累下來，青光眼就發生了。

北榮眼科部主任級主治醫師劉瑞玲解釋，房水是眼內透明清澈的循環液體，如果排出路徑功能失調，眼壓會逐漸高於視神經所能承受，神經纖維逐漸被「蠶食」壞死。絕大多數的青光眼病人都是慢性、無痛覺，病人通常自我感覺良好，發現視力受損時，通常視神經都已經受損40%以上。北榮分析健保資料發現，高達91%青光眼病患一年內即自行停藥，到了疾病末期，病人會經歷視力被「鯨吞」，視力在數個月到半年內如殘燭般熄滅。

劉瑞玲提醒，預防青光眼的根本之道，就是預防近視；有青光眼之後就是要按時治療、定期追蹤，理性地與疾病共存。呂大文表示，若有青光眼家族史或有大於500度高度近視者，建議每年都要測一次眼壓，診斷出青光眼也不用害怕，現在已有多元治療方法，若不能適應眼藥水副作用，也可考慮雷射、傳統手術、微創手術，可以與醫師多討論，選擇適合自己的方式。

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