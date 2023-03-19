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解口臭 口含一片維他命C速改善 柑橘類也行

（陳詩婷／台灣康寧醫院營養師）
吃富含維他命C的柑橘類水果，可讓刺鼻的口氣消失。（Getty Images）
吃富含維他命C的柑橘類水果，可讓刺鼻的口氣消失。（Getty Images）

被別人告知自己口氣不佳時，實在無比尷尬！調查顯示，全球超過一半以上的人曾患有口臭，發生原因除了口腔與疾病因素外，經常與生活中不良的飲食習慣有關。想要緩解口臭，也許可以試看看以下6種急救方法。

1.注意口腔衛生

人的口腔中藏有300多種細菌，這些細菌靠著口腔食物殘渣維生，所以吃完食物應立即刷牙，有助清除口腔食物碎屑與牙菌斑，比較不會有口臭問題；若難以做到，至少早上起床以及睡前一定要刷牙，並清潔舌苔。

2.水分要喝足

口乾會導致口臭。喝水有助唾液腺產生足夠唾液，而唾液本身有抗菌能力，改善口氣問題。一般成年人喝的水量應每公斤體重乘以30cc，若遇夏天、運動大量流汗時，喝水量則可以乘以40cc。

3.喝茶

茶葉中含的茶多酚有抗菌、消臭功效，可以對抗導致牙周疾病及口腔的細菌；研究也發現，與紅茶中的多酚一起食用，對抗口腔牙菌斑的功效更高。另外，若不小心吃了洋蔥、蔥、大蒜等重口味的食物時，在嘴裡嚼一片茶葉，也有助除去不好的味道。

4.吃柑橘類水果

吃完重口味食物，口含一片維他命C，就能讓刺鼻的口氣很快消失，這是因為維他命C本身有消除異味的功能，還具有抗菌、預防牙齦發炎的好處；如果沒有維他命C，可以直接吃富含維他命C的柑橘類水果，例如橘子、柳丁、檸檬、柚子等。

5.蘋果

蘋果含有豐富的蘋果多酚，包含綠原酸、原花青素等，這些營養成分有助抑制口腔細菌的孳生，而且蘋果高纖又有微微的酸味，還能促進口腔唾液分泌，幫助改善惱人的氣味。

6.鳳梨、木瓜及奇異

針對肉類蛋白質攝取過量引起的口氣問題，可以在飯後吃些鳳梨、木瓜及奇異果，這類水果因富含蛋白質分解酵素，有助口中及腸胃道蛋白質分子分解，降低口腔異味。

若以上的方法仍然無法改善口氣問題，就有可能是潛在的健康問題引起，如牙周病、鼻竇炎、慢性肺部感染、肝膽疾病、消化系統問題、糖尿病、腎病等，建議找出病因才能有效改善。

全球超過一半以上的人曾患有口臭，常與生活中不良的飲食習慣有關；圖為示意圖。（取材...
全球超過一半以上的人曾患有口臭，常與生活中不良的飲食習慣有關；圖為示意圖。（取材自ingimage）

蘋果 蛋白質 奇異

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