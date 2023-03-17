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不菸不酒脖子現腫塊 竟罹鼻咽癌4期

趙容萱
醫師李芃逸說明，江姓病患脖子的腫塊（紅圈處）經兩個月放化療，追蹤至今滿一年，腫瘤完全消除，無復發。(記者趙容萱／攝影)
醫師李芃逸說明，江姓病患脖子的腫塊（紅圈處）經兩個月放化療，追蹤至今滿一年，腫瘤完全消除，無復發。(記者趙容萱／攝影)

超商工作的50歲江姓男子常日夜顛倒、超時工作，自覺身體硬朗，且不菸不酒，對於脖子出現不痛的腫塊，且嗅覺怪怪的，聞不太到味道，剛開始不以為意，直到腫塊逐漸變大才就診，確診為鼻咽癌四期，後經接受2個月放射治療合併化療，追蹤至今屆滿一年，目前工作、生活皆恢復正常。

台灣林新醫院腫瘤科主任李芃逸說，鼻咽癌初期症狀以頸部腫塊最常見，且許多病人沒有使用菸、酒、檳榔的習慣，並認為自己不會罹癌而掉以輕心。此類腫塊通常不會疼痛，若未留意至腫塊變多變大才就醫，恐延誤診斷黃金期。若頭臉部有麻痛感、視、聽、嗅、味覺異常，以及脖子有腫塊者，都需至醫院做進一步檢查。

李芃逸說明，江姓男子到院接受耳鼻喉科主任宋秉珏問診及檢查，確診罹患鼻咽癌四期，腫瘤遍布雙側頸部淋巴，並查出EB病毒陽性、病毒量高。病患得知消息後晴天霹靂，不解尚且年輕又不菸不酒，為何會罹癌？經心情調適後配合接受兩個月放療合併化療，期間副作用輕微，治療順利，追蹤至今滿一年，腫瘤完全消除，無復發。

李芃逸說，鼻咽癌常見於亞洲國家，成因至今不明，有家族史與人類疱疹病毒第四型(又稱愛潑斯坦-巴爾病毒或EB病毒)感染者為高危險群，好發於50到60歲壯年期，男性的罹病及死亡率為女性的3到4倍。

李芃逸指出，鼻咽癌治療以放射線療法為主，有機會達到完全根治，二期以上還需同時搭配化療，治療過程中會經歷口乾、味覺改變等副作用，療程約一至兩個月結束後可望恢復。

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