我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

存款上千萬…SVB客戶提款遭拒 銀行找警處理

暴風雨再襲加州防洪災 氣象局籲做撤離準備

輕忽年長聽損恐失智 專家：注意3點、50歲後定期檢查

記者沈能元／台北即時報導
醫師提醒，助聽器有如拐杖，必須學著使用才會慢慢上手，戴助聽器是一個需要學習、適應的過程；圖為示意圖。（Getty Images）
醫師提醒，助聽器有如拐杖，必須學著使用才會慢慢上手，戴助聽器是一個需要學習、適應的過程；圖為示意圖。（Getty Images）

年長者聽損常被忽略，但愈來愈多醫學研究發現，聽損若沒有矯正，可能因對外界刺激反應減少、大腦灰質變薄等多重原因，誘發失智症。況且，年長者聽不見常反應「蛤！」但「蛤」一聲，可能讓大腦多做工增加自由基、廢物等，而提升失智風險。醫師表示，若發現年長者說話愈來愈大聲，看電視的電視聲音也愈開愈大，應盡速安排長者檢查聽力，並建議50歲以上民眾應進行聽力檢測

長期關注年長者聽力的台灣婦聯聽覺健康社會福利基金會暨台北至德聽語中心新址11日正式啟用。基金會董事長鍾張培士說，基金會過去多專注兒童聽損及早療，隨後走向多元化及社區化照顧，近年來，關注於年長者聽力問題。

「年長者聽損往往是在不自知下，可能是10多年來漸進性發生，但發現時，聽損可能已屬中重症，十分嚴重。」11日參與啟用活動的中國醫藥大學附設醫院全方位聽覺健康中心副院長陳光超說，如果要知道自己有沒有聽損，必須詳細檢查，若等到聽不到才檢查，可能為時已晚。

陳光超表示，年長者如果只有輕度聽損，因還能聽到聲音，不需使用助聽器，難以自知已有聽損問題，若聽損惡化到需使用助聽器時，又可能因一時感受外界聲音過大而不適應，許多人認為，助聽器就像戴上眼鏡就能立刻解決問題，「這是錯誤觀念」，因助聽器有如拐杖，必須學著使用才會慢慢上手，戴助聽器是一個需要學習、練習的過程。

陳光超說，若發現家人說話愈來愈大聲，看電視時的電視聲音也愈來愈大，或是對外界的呼叫聲反應遲頓，應盡速安排就醫檢查聽力。

婦聯聽覺健康社福基金會執行長管美玲說，聽損防範方面，目前最重要的是「專業人力及能力不足」，讓城鄉資源分佈出現差距，年輕族群聽損不僅是聽力損失，也可能以注意力不足、學習障礙等方式表現，而隨著即將進入超高齡社會，65歲以上年長者聽力及大腦退化情形都須持續關注，戴助聽器後更需要專業團隊介入協助。

婦聯聽覺健康社福基金會研究發展部組長張憶萍說，聽損可能會進一步造成聽損者心理、大腦認知功能受損，因此國人最好於40歲以上開始注意聽力的變化，以預防發生失智症，基金會從去年至今已輔導近百人聽損者，包括聽力評估、尋找合適助聽器、同時教導照顧者相關照顧技巧，以進行大腦整合訓練，為聽損者創造更好的生活。

失智 檢測 醫學

上一則

新生兒感染心肌炎發燒黃疸 醫溯源追出間接感染源

延伸閱讀

愛笑能治病 醫師力推「愛笑瑜伽」 有助延緩失智、抗老及憂鬱

愛笑能治病 醫師力推「愛笑瑜伽」 有助延緩失智、抗老及憂鬱
華裔主播呂勇詩：失智父當街被推倒 更知他人幫助可貴

華裔主播呂勇詩：失智父當街被推倒 更知他人幫助可貴
克里斯潘恩對決超狂奇獸 「龍與地下城」怪物吞噬大腦

克里斯潘恩對決超狂奇獸 「龍與地下城」怪物吞噬大腦
突發性耳聾 中西醫整合治療效果好

突發性耳聾 中西醫整合治療效果好

熱門新聞

疫情趨緩鬆綁防疫規定，海外旅遊復甦，不少民眾規劃出國趴趴走，圖為桃園機場第二航廈出境大廳。（聯合報系資料照片）

疫後海外旅遊復甦 藥師強烈建議出國玩帶「5大常備藥」

2023-03-09 06:25
「一天睡八小時」的觀念，在現今看來已經過時。（ingimage）

1天睡8小時已過時 基因決定睡多久

2023-03-09 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

減肥、糖尿病適合吃哪種香蕉？營養師解答

2023-03-04 00:30
跌倒在65歲以上長者死因中排名第2，衛福部桃園療養院指出，當民眾出現5大症狀時，就須注意身體變化。（桃園療養院提供）

跌倒成老人第2大死因 專家：出現5症狀要小心

2023-03-07 04:14
(取材自健康醫療網)

痛風發作怎麼辦？營養師建議做5件事、避免4類食物

2023-03-07 00:10
原PO的頭髮插進手指裡。圖擷自Dcard

頭髮插進手指竟化膿...「需強行拔出」 他嚇傻了

2023-03-05 15:00

超人氣

更多 >
網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷

網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷
趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任
全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？
矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入

矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入
引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？

引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？