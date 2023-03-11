有家族病史 貴婦脖子雙側甲狀腺長瘤

甲狀腺功能低下初期的症狀，並不明顯。（Getty Images）

一名50歲的貴婦，其媽媽和姊姊分別有甲狀腺亢進和甲狀腺結節病史，是甲狀腺疾病的高危險族群。多年前發現單側脖子長了一顆三公分的甲狀腺良性結節，卻因顧及手術 風險與美觀度，拖延不治療。多年後，在某次例行性追蹤時，發現脖子另一側竟診斷出一公分的濾泡瘤。經醫師建議安排手術摘除雙側甲狀腺病灶，治療後目前狀況良好，只需定時補充甲狀腺素即可。

較大良性腫瘤 高機率變惡性

台灣林口長庚醫院耳鼻喉部喉科林婉妮主任表示，甲狀腺手術在臨床上相當常見，以腫瘤切除為多數，若良性腫瘤超過三到四公分以上，也可以考慮開刀治療。其原因為較大的腫瘤即使為良性，有較高的機率演變為惡性，或因大小造成呼吸道與食道的壓迫，導致呼吸道壓迫、吞嚥困難等症狀。

另外，少數非腫瘤造成的甲狀腺肥大增生以及甲狀腺亢進之患者，若想減少藥物使用，也可以諮詢主治醫師透過手術切除部分甲狀腺，控制病情。

新式手術 隱藏疤痕減少出血

林婉妮說明，甲狀腺切除手術分為兩大類，第一類是傳統手術，會從脖子畫一刀，視腫瘤的大小決定傷口；第二類則是新式的疤痕隱藏性手術，較為美觀，像是近年來發展的內視鏡或是達文西機械手臂手術。不過，由於疤痕隱藏性手術須從較小的洞將腫瘤取出，如果腫瘤太大或為容易出血的甲線線肥大增生，就不太適合。

「開刀都有一定的出血和感染風險。」林婉妮說。尤其甲狀腺屬於血流較豐沛的器官，過往在傳統手術時需綁線止血，現今可透過能量器械，如組織凝集儀，快速將大範圍血管結紮截斷，減少術中與術後出血的機率。

另外，甲狀腺手術還存在著兩個不可避免的常見風險：副甲狀腺與喉返神經的傷害。她補充，誤傷雙側副甲狀腺，可能造成副甲狀腺的功能低下；而傷及喉返神經會導致聲帶麻痺。經臨床統計，一般甲狀腺手術傷到神經的風險平均機率是3到5%，搭配神經監測儀，則能將傷到神經的風險降至1%以下。

有家族病史 定期檢查很必要

甲狀腺疾病具遺傳性。林婉妮說，現在有許多基本健康檢查有包含甲狀腺超音波檢查，提醒有家族史者，無論是甲狀腺亢進、低下、結節或囊腫，甚至是癌症 史，不分性別，應定期檢查。多數甲狀腺惡性腫瘤為預後良好的疾病，及早檢查、及早發現甲狀腺問題，以確保健康無虞。(本文由「健康醫療網」提供https://healthnews.com.tw/)