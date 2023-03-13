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異位性皮膚炎癢不停 除了治療更要保濕

林佩均
異位性皮膚炎讓小明「癢」個不停，更經常被誤會是衛生習慣不好。（圖：台灣光田綜合醫院提供）
異位性皮膚炎讓小明「癢」個不停，更經常被誤會是衛生習慣不好。（圖：台灣光田綜合醫院提供）

季節轉換，不少民眾喜歡洗熱水澡，甚至替孩子泡澡，但水溫過高、泡過久，加上未立即擦拭乳液，易造成皮膚失去水分，更加搔癢難耐。國中生小明因異位性皮膚炎「癢」個不停，衍生困擾，更被誤會是衛生習慣不好。經醫師建議使用生物製劑積極治療，病況改善，小明不再抓癢抓到血跡斑斑，也敢穿上短褲，展現帥氣自信。

台灣光田綜合醫院兒科醫師鄔翔帆發現，小明從很小就有異位性皮膚炎，一直在診所兜兜轉轉，也曾用過抗組織胺及類固醇藥膏，病情始終反覆，經診斷，小明的異位性皮膚炎已由輕度轉中重度。

鄔翔帆指出，異位性皮膚炎最常影響小孩子和青少年，六成在1歲前發病，九成發生在18歲之前，約有七成異位性體質來自家族史，也跟基因有關，特別是FLG的基因突變造成皮膚結構不穩定。另與環境因子也有關，比如處於二手菸的環境，也是風險因子。

一般來說，異位性皮膚炎最大的特色就是劇烈的癢感，反覆發作，甚至後期會出現皮膚乾燥或是皮膚苔蘚化的表現，並大大影響患者的生活品質，甚至伴隨過敏性鼻炎和氣喘等。

醫師表示，異位性皮膚炎依嚴重程度治療方式多元，內服及外用都有，像是口服抗組織胺、抗生素與外用類固醇藥膏，以及生物製劑，如杜避炎等，這些藥物都需要經過醫師處方，不宜自行購買使用。

小明接受的生物製劑杜避炎是一種(IL-4Rα)拮抗劑，療程的推進與是否適合該治療方式需依病況而訂。

醫師提醒，除了治療，「保濕」是異位性皮膚炎患者最重要的基本功，務必得做得扎實，洗完澡後是保濕的黃金時間，洗澡水的溫度不宜太高。

醫師建議，可選擇成分單純、無香料、無香精的保濕產品，依乾燥程度選用油膏 (ointment)、乳霜 (cream)、乳液(lotion) 等不同黏稠度的保濕劑。冬季時可以選擇脂質含量較高的產品，嬰兒族群則要避免使用含尿素的保濕品。

小明罹患中重度異位性皮膚炎，在接受生物製劑治療後，病況獲得改善。（圖：台灣光田綜...
小明罹患中重度異位性皮膚炎，在接受生物製劑治療後，病況獲得改善。（圖：台灣光田綜合醫院提供）

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