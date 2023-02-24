52歲男上完廁所記憶空白3小時 暫時失億病因成謎

（圖片來源／健康醫療網）

台灣一名52歲劉先生日前中午上完廁所後，頻頻問老婆「今天是幾號？」「我吃飯了嗎？」同時雙眼無神，家人一再告訴他答案，他卻無法記憶，重複提問，完全變了一個人，家人害怕中風 ，趕緊送醫院急診，到場時他還一直說「我在哪裡？」進行電腦斷層及抽血等檢查都沒問題，觀察約2個小時後，他才慢慢回過神來說「為什麼我在這裡？」消失了約3個小時的記憶，讓人摸不著腦筋。

到院檢查皆正常 唯獨消失記憶3小時

彰化醫院急診室副主任郭書顯說，病人到院時行動正常，做了電腦斷層及抽血等相關檢查，都很正常，留院觀察後，病人思緒慢慢恢復，但對於自己身處醫院感到奇怪，也就是說，病人不記得被送到醫院，約3小時的記憶空白，進一步由神經內科檢查也沒問題，轉由門診追蹤。

暫時全盤性失憶症 不會留後遺症

彰化醫院神經內科主任連宮瑩表示，患者清醒，卻無法記憶，所以重複問同樣的問題，恢復後也不記得在此段時間發生的事，檢查後排除中風、癲癇、頭部外傷、腦出血等問題，研判是暫時全盤性失憶症(transient global amnesia)，在臨床上並不多見，通常不會有大的後遺症。

致病因不明 上廁所太用力也可能導致

連宮瑩主任說，短暫失憶也可能是癲癇，但那通常只有短暫幾秒鐘；如果中風，通常會有血管阻塞或出血點，也會伴隨語言及肢體障礙；如果是重大事故引發，通常也不會短時間就恢復，在生理檢查都正常的情況下，排除這些可能。

致病因不明 當心上廁所太用力也可能發生

連宮瑩主任表示，發生暫時全盤性失憶症的原因並不明確，可能起因於腦部短暫缺血或缺氧，當血流及氧氣供給穩定後就會恢復。臨床上，心理壓力大及身心焦慮者比較容易發生。而本起個案有可能是患者上廁所時膀胱用力，迷走神經反射，使其血壓 下降，引起腦部短暫缺血。

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資料來源：健康醫療網

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