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不是尿道炎 人妻愛愛下體痛、冒腫塊 揪出「尿道憩室」

許政榆
醫師表示，尿道憩室是指由尿道往外膨出的囊狀突起物，為尿道壁病變引起與尿道相通的囊狀結構。任何年齡都可能發生，但以30至50歲女性較多。（圖：書田診所提供）
醫師表示，尿道憩室是指由尿道往外膨出的囊狀突起物，為尿道壁病變引起與尿道相通的囊狀結構。任何年齡都可能發生，但以30至50歲女性較多。（圖：書田診所提供）

台灣一名36歲已婚女性，兩周前反應陰部有腫塊，性交時會疼痛，原先就醫診斷為尿道炎，後續在尿道口發現有黏膜發炎紅腫、類息肉，診斷為尿道憩室，經手術切除、修復尿道才完成治療。

台北書田診所泌尿科主任醫師周固表示，尿道憩室是指由尿道往外膨出的囊狀突起物，為尿道壁病變引起與尿道相通的囊狀結構。任何年齡都可能發生，但以30至50歲女性較多，沒有確切的發病原因，有的為先天發育不良；後天可能因尿道發炎、感染、外傷等引起尿道腺體發炎化膿而形成。

周固指出，因尿道憩室緊黏尿道，同時憩室內可能會積存尿液或髒汙，因此時常有反覆的尿道炎、膀胱炎、頻尿、排尿疼痛、餘尿感、尿後滴尿、性交疼痛等症狀。此外，在尿道前端可摸到突起物，部分會有壓痛或分泌物滲出，可透過超音波、X光及內視鏡檢查診斷，經由內視鏡可見局部發炎，憩室開口周圍黏膜紅腫，手壓流出膿狀液體。

上述的36歲已婚女性患者，兩周前陰部發現有腫塊、且性交會疼痛，雖一開始診斷尿道炎，治療一周未見改善，轉至泌尿科，驗尿正常，觸診發現在尿道口下方、陰道前壁有一圓形隆起約2.5至3公分的腫塊，無壓痛及滲出物，安排膀胱鏡檢查，在距尿道口0.5至1公分處，發現有黏膜發炎紅腫、類息肉的情況，診斷為尿道憩室。後續安排手術切除並修復尿道，術後病理化驗確認為尿道憩室無惡性細胞。

周固說，尿道憩室治療以手術為主，將憩室切除並修復尿道，術後須放置尿管一段時間，配合使用抗生素，同時將切下的憩室進行化驗，確認有無癌症或其他併發症。治療後應注意多喝水，保持尿道周圍清潔，避免尿道憩室再復發，尿道憩室長期未治療或是反覆發生，甚至有可能在憩室內產生結石，或是形成尿道陰道瘻管，不可輕忽。

周固說，女性發現尿道周圍有突起物、經常反覆發生尿道炎、性交疼痛、尿後會滴尿、突起物擠壓流出分泌物時，應盡早尋找泌尿專科醫師治療。

手術 癌症 併發症

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