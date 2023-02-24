我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區華人遇「波霸珍珠」冰雹 狂野天氣持續到周五

台女星在美駕車「1個原因」遭警攔截 上法院繳250元罰款

久咳不癒中醫調理 對症下藥氣喘也可改善

王駿杰
一名60多歲婦人久咳不癒，經朋友推薦到中醫看診，被診斷為肺熱及痰熱咳嗽，經中醫調養後除咳嗽幾乎消失外氣喘也少有發作。（記者王駿杰／攝影）
一名60多歲婦人久咳不癒，經朋友推薦到中醫看診，被診斷為肺熱及痰熱咳嗽，經中醫調養後除咳嗽幾乎消失外氣喘也少有發作。（記者王駿杰／攝影）

一名60多歲婦人有慢性氣喘病史，因上呼吸道感染後咳嗽不止，多次服用西藥仍未痊癒，經朋友推薦到中醫看診，被診斷為肺熱及痰熱咳嗽，經中醫調養後除咳嗽幾乎消失外，氣喘也少有發作。

台灣中醫診所醫師蔡宗璟指出，中醫藥的治療除減輕呼吸道的發炎外，也有調整免疫與讓呼吸道去敏感化的作用，明顯地快速縮短咳嗽病程。

具中醫與西醫雙執照的蔡宗璟指出，這名婦人患者因上呼吸道感染後二周仍頻繁咳嗽來就診，咳嗽時有明顯痰音，痰呈黃綠色，走路稍快感覺容易喘，咳嗽時也會胸悶痛，西藥服用鎮咳化痰的藥物治療，氣喘則用類固醇吸入劑來控制，他斷為肺熱及痰熱咳嗽，開立清肺熱、清痰熱及降氣的中藥來治療，並囑咐類固醇吸入劑持續使用，內服藥就服用中藥即可。

蔡宗璟表示，該婦人一周後回診咳嗽有改善，咳嗽頻率有下降，痰也減少很多，痰由黃綠色轉白色，在幾次陸續回診後婦人咳嗽的情形已大幅度減少，胸悶痛的情形也未再發作，走起路來也不會有喘的情形。

婦人經三個月的長期治療，原先氣喘的哮喘聲及伴隨的咳嗽也很少再發作，有時還甚至忘記使用類固醇吸入劑，目前仍持續於中醫門診定期回診調整藥物，希望徹底根治氣喘這個老毛病。

蔡宗璟表示，急性咳嗽的定義為三周內的咳嗽，大部分的原因是上呼吸道的感染。亞急性咳嗽則為三至八周的咳嗽，原因多數也是上呼吸道感染或慢性咳嗽如氣喘的惡化。

慢性咳嗽為大於八周的咳嗽常見原因為氣喘、鼻涕倒流、慢性阻塞性肺病等。急性及亞急性咳嗽的治療在西醫多數用症狀性治療的藥物為主，如鎮咳或化痰的藥物，有許多患者服用症狀治療藥物仍無法緩解咳嗽，中醫藥的治療除減輕呼吸道的發炎外，也有調整免疫與讓呼吸道去敏感化的作用，明顯地快速縮短咳嗽病程。

蔡宗璟說，慢性咳嗽最常見的原因則是氣喘，疾病原因是支氣管慢性的發炎，造成黏液的增加及支氣管平滑肌的收縮，導致有咳嗽、喘及胸悶的症狀，目前西醫使用類固醇或支氣管擴張劑來控制病情，中醫則依照個人的體質來辨證用藥，只要處方用藥精準、劑量使用得宜，加上病人有耐心地配合幾個月的治療，氣喘也有機會根治，而不只是控制而已。

上一則

新冠肺炎死亡因素「糖尿病」高居第二 專家曝解方

下一則

不只三高！小心高血壓導致「第四高」引發洗腎危機

延伸閱讀

鄭聖星中醫針灸傳統療法　治療頸椎病效果顯著

鄭聖星中醫針灸傳統療法　治療頸椎病效果顯著
國中數學老師手不舉 求助中醫針灸順利緩解

國中數學老師手不舉 求助中醫針灸順利緩解
貴和中醫精擅憂鬱症 針灸中藥療法改善抑鬱情緒

貴和中醫精擅憂鬱症 針灸中藥療法改善抑鬱情緒
養生／乳製品助長身體發炎？飲食迷思該打破

養生／乳製品助長身體發炎？飲食迷思該打破

熱門新聞

台中慈濟醫院牙周專科醫師何曉涵提醒，錯誤的刷牙方式會傷害保護牙齒的珐瑯質，也會因刷不乾淨導致牙周病。（台中慈濟醫院提供）

刷牙不乾淨導致牙周病 刷牙正確方法醫師這樣說

2023-02-20 05:20
(取材自健康醫療網)

臉部刺痛伴隨癢感竟是皮蛇上身 醫籲1方式勝於治療

2023-02-18 00:05
衛福部桃園醫院急診日前救回頭暈男一命，男子還沒意識到頭暈竟是心肌梗塞的症狀。（衛福部桃園醫院提供）

不單純的頭暈竟是心肌梗塞 急診醫師：注意這幾種症狀

2023-02-21 04:32
要遠離肌少症，飲食應攝取足夠蛋白質，增加肌肉量，避免肌肉流失。(Getty Images)

飲食4迷思 銀髮族肌少症上身 補足蛋白質 危「肌」變轉「肌」

2023-02-17 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

半夜滑手機傷眼又傷肝 4個穴道按一按輕鬆養生

2023-02-22 00:28
衛福部南投醫院腎臟科醫師葉哲廷為洗腎患者進行透析治療，非文中病人。（南投醫院提供）

台商返鄉狂腹瀉以為腸胃炎 就醫才知已腎衰竭

2023-02-22 04:10

超人氣

更多 >
好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品

好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品
每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧

每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧
紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒

紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒
退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢

退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢
又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風

又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風