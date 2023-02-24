久咳不癒中醫調理 對症下藥氣喘也可改善

一名60多歲婦人久咳不癒，經朋友推薦到中醫看診，被診斷為肺熱及痰熱咳嗽，經中醫調養後除咳嗽幾乎消失外氣喘也少有發作。（記者王駿杰／攝影）

一名60多歲婦人有慢性氣喘病史，因上呼吸道感染後咳嗽不止，多次服用西藥仍未痊癒，經朋友推薦到中醫看診，被診斷為肺熱及痰熱咳嗽，經中醫調養後除咳嗽幾乎消失外，氣喘也少有發作。

台灣中醫診所醫師蔡宗璟指出，中醫藥的治療除減輕呼吸道的發炎外，也有調整免疫與讓呼吸道去敏感化的作用，明顯地快速縮短咳嗽病程。

具中醫與西醫雙執照的蔡宗璟指出，這名婦人患者因上呼吸道感染後二周仍頻繁咳嗽來就診，咳嗽時有明顯痰音，痰呈黃綠色，走路稍快感覺容易喘，咳嗽時也會胸悶痛，西藥服用鎮咳化痰的藥物治療，氣喘則用類固醇吸入劑來控制，他斷為肺熱及痰熱咳嗽，開立清肺熱、清痰熱及降氣的中藥來治療，並囑咐類固醇吸入劑持續使用，內服藥就服用中藥即可。

蔡宗璟表示，該婦人一周後回診咳嗽有改善，咳嗽頻率有下降，痰也減少很多，痰由黃綠色轉白色，在幾次陸續回診後婦人咳嗽的情形已大幅度減少，胸悶痛的情形也未再發作，走起路來也不會有喘的情形。

婦人經三個月的長期治療，原先氣喘的哮喘聲及伴隨的咳嗽也很少再發作，有時還甚至忘記使用類固醇吸入劑，目前仍持續於中醫門診定期回診調整藥物，希望徹底根治氣喘這個老毛病。

蔡宗璟表示，急性咳嗽的定義為三周內的咳嗽，大部分的原因是上呼吸道的感染。亞急性咳嗽則為三至八周的咳嗽，原因多數也是上呼吸道感染或慢性咳嗽如氣喘的惡化。

慢性咳嗽為大於八周的咳嗽常見原因為氣喘、鼻涕倒流、慢性阻塞性肺病等。急性及亞急性咳嗽的治療在西醫多數用症狀性治療的藥物為主，如鎮咳或化痰的藥物，有許多患者服用症狀治療藥物仍無法緩解咳嗽，中醫藥的治療除減輕呼吸道的發炎外，也有調整免疫與讓呼吸道去敏感化的作用，明顯地快速縮短咳嗽病程。

蔡宗璟說，慢性咳嗽最常見的原因則是氣喘，疾病原因是支氣管慢性的發炎，造成黏液的增加及支氣管平滑肌的收縮，導致有咳嗽、喘及胸悶的症狀，目前西醫使用類固醇或支氣管擴張劑來控制病情，中醫則依照個人的體質來辨證用藥，只要處方用藥精準、劑量使用得宜，加上病人有耐心地配合幾個月的治療，氣喘也有機會根治，而不只是控制而已。