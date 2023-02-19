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長期貧血昏倒 40歲的她子宮取近30顆肌瘤

健康醫療網／記者王冠廷報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

劉小姐是位40歲的單親媽媽，育兒工作兩頭燒，日常生活忙碌忽略照顧自己，長期貧血生理期時狀況更為嚴重，遲遲未進一步接受檢查，日前暈眩嚴重至昏倒被送進急診。經相關檢查發現，血紅素已低至3.6且腹腔有異狀，轉介婦產科診斷出劉小姐子宮肌瘤問題嚴重屬多發性肌瘤，需儘快手術處理；手術後取出大小不一的肌瘤共29顆，現場醫師與護理人員心疼說：「這位媽媽到底忍耐了多久。」

解決子宮肌瘤 貧血症狀改善

劉小姐術後恢復良好，解決子宮肌瘤問題後，連帶貧血症狀也可因此獲得改善，對於生活品質與工作情況都有幫助。光田綜合醫院婦產部部長蘇棋楓說，其實子宮肌瘤是婦女很常見的良性婦科腫瘤，好發於30至50歲，而劉小姐的症狀是長期經期出血量過大，一直忍耐不適，輕忽嚴重性。

蘇棋楓部長指出，一般而言子宮肌瘤的問題，單單從身型外觀是看不出來異狀，會不會疼痛關鍵是肌瘤生長的大小和位置狀況，若是有壓迫到周圍臟器，像膀胱、腸道、骨盆或腰背神經等，會引起相關的不適與疼痛。若是沒有，也曾有婦女與子宮肌瘤和平共處至更年期的案例。

嚴重影響受孕 及早檢查治療

現代女性由於壓力、飲食、環境荷爾蒙，以及代謝等各種綜合因素刺激之下，易造成子宮肌瘤，難以預防，不過子宮肌瘤一般多是良性纖維瘤，女性朋友不需過於緊張，但也不可掉以輕心，只要有月經週期不正常、出血多、時間長、有血塊等異樣，須至婦產科進一步檢查，確定相關病因及早治療。

蘇棋楓部長提醒，子宮肌瘤根據生長的位置造成的影響可大可小，輕則終其一生都不知道自己罹患子宮肌瘤，嚴重則有可能影響受孕，令胚胎不易著床，受孕後肌瘤團塊也可能擠壓胚胎而導致流產。有計劃生育的婦女，可及早接受檢查備孕，若有肌瘤的問題也不用擔心，現行的治療方式多元且不影響生育機能，像無創手術海扶刀，是以熱消融原理將肌瘤消融掉，無傷口術後復原也快，以及達文西機械手臂微創手術，能夠精細縫合，保留子宮最佳功能等，都是可以治療肌瘤很好的選擇。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56799

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手術 腫瘤 計劃生育

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