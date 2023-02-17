我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市警方提醒韓系車主 1根USB充電線 就能偷車

通膨效應 美國卡債去年Q4達9860億元 創新高

國中數學老師手不舉 求助中醫針灸順利緩解

記者鄭維真／台南即時報導
一名國中數學老師因頻繁寫板書，導致手舉不起來，經中醫治療後緩解。（台南市立醫院提供）
一名國中數學老師因頻繁寫板書，導致手舉不起來，經中醫治療後緩解。（台南市立醫院提供）

36歲林姓國中數學老師因頻繁寫板書，右手上舉肩關節有疼痛感，導致教課困難，需要另外準備簡報檔案減少用黑板寫板書，且日常生活也受影響，像是無法提重物、晚上睡覺會痛醒等，求助中醫後，治療3周終於能活動自如。

台灣台南市立醫院中醫師簡忠孝診斷發現，該名患者右側岡上肌有壓痛點，將右手臂抬高到80度附近時感覺酸軟無力且有疼痛感，外展右手臂時對於施加的外力也無法承受，被動關節活動度沒有受限，初步診斷為右側棘上肌肌鍵炎。

患者安排針灸治療，經過1周3次療程，疼痛減緩一半；治療2周後，疼痛已無，手臂抬舉角度提高到120度有些許無力感；治療3周後，活動如常，教課時可以寫板書。

簡忠孝指出，棘上肌位在肩胛骨的肩胛棘上，連接到肱骨大結節上，具有穩定肱骨頭與上舉手臂的功能。棘上肌肌鍵炎是常見的肩痛原因之一，常發生在過度使用肩關節者，如羽球、網球、投手等運動員，或是常需要書寫板書的教師。棘上肌發炎腫脹會限縮自身的活動空間，加上肱骨頭無法被下壓，造成自己的肌腱被夾住，產生手臂上舉侷限與疼痛。

簡忠孝表示，治療上常取曲垣、秉風、巨骨與肩髎，這些穴道涵蓋棘上肌的起點、中段、肌腱與止點，針刺完後加上電針，具有止痛與舒筋活絡作用，促進修復。患者應注意短期內適度休息，勿過度使用，症狀緩解後可進行肌肉強化的運動，避免肌肉容易勞損。

關節 肌肉 羽球

上一則

飲食4迷思 銀髮族肌少症上身 補足蛋白質 危「肌」變轉「肌」

延伸閱讀

貴和中醫精擅憂鬱症 針灸中藥療法改善抑鬱情緒

貴和中醫精擅憂鬱症 針灸中藥療法改善抑鬱情緒
灣區媽媽教室 17日談中醫養生

灣區媽媽教室 17日談中醫養生
針灸小心大出血 中醫師刺破患者血管…釀血胸肺塌

針灸小心大出血 中醫師刺破患者血管…釀血胸肺塌
艾姆赫斯特惠嘉綜合診所隆重新張 名中醫教授王娜親自主理

艾姆赫斯特惠嘉綜合診所隆重新張 名中醫教授王娜親自主理

熱門新聞

70年代巨星劉文正驚傳病逝美國。（本報資料照片）

一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀

2023-02-15 04:51
（圖：健康醫療網提供）

增強免疫力、提升自我保護「6種營養」這樣吃

2023-02-15 01:00
勃氏運動有三步驟，首先平躺，雙腳以棉被或枕頭墊高到45度到60度，腳踝重複伸直彎曲動作，維持3分鐘。（記者王昭月／攝影）

老人家冷天循環差、雙腳麻又刺 來做這三招

2023-02-10 04:20
嘉義醫院心臟內科醫師黃英和提供預防腦中風四大絕招，包括少吃高膽固醇食物、規律運動、拒菸酒及定期健康檢查等。（嘉義醫院提供）

天冷急性中風率暴增 醫師提供四大絕招預防腦中風

2023-02-13 04:24
（圖：健康醫療網提供）

25歲妙齡女無明顯症狀 靠「商店會員卡」竟揪出卵巢癌

2023-02-13 00:30
三高數值微超標不可輕忽，應積極管理改善，預防心血疾病等慢性病。（圖：門諾醫院提供）

3高微超標要注意 他輕忽健檢紅字 心肌梗塞險喪命

2023-02-11 02:10

超人氣

更多 >
冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人
旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生
劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光

劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光
新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相
新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用

新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用