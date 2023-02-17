國中數學老師手不舉 求助中醫針灸順利緩解

一名國中數學老師因頻繁寫板書，導致手舉不起來，經中醫治療後緩解。（台南市立醫院提供）

36歲林姓國中數學老師因頻繁寫板書，右手上舉肩關節 有疼痛感，導致教課困難，需要另外準備簡報檔案減少用黑板寫板書，且日常生活也受影響，像是無法提重物、晚上睡覺會痛醒等，求助中醫後，治療3周終於能活動自如。

台灣台南市立醫院中醫師簡忠孝診斷發現，該名患者右側岡上肌有壓痛點，將右手臂抬高到80度附近時感覺酸軟無力且有疼痛感，外展右手臂時對於施加的外力也無法承受，被動關節活動度沒有受限，初步診斷為右側棘上肌肌鍵炎。

患者安排針灸治療，經過1周3次療程，疼痛減緩一半；治療2周後，疼痛已無，手臂抬舉角度提高到120度有些許無力感；治療3周後，活動如常，教課時可以寫板書。

簡忠孝指出，棘上肌位在肩胛骨的肩胛棘上，連接到肱骨大結節上，具有穩定肱骨頭與上舉手臂的功能。棘上肌肌鍵炎是常見的肩痛原因之一，常發生在過度使用肩關節者，如羽球 、網球、投手等運動員，或是常需要書寫板書的教師。棘上肌發炎腫脹會限縮自身的活動空間，加上肱骨頭無法被下壓，造成自己的肌腱被夾住，產生手臂上舉侷限與疼痛。

簡忠孝表示，治療上常取曲垣、秉風、巨骨與肩髎，這些穴道涵蓋棘上肌的起點、中段、肌腱與止點，針刺完後加上電針，具有止痛與舒筋活絡作用，促進修復。患者應注意短期內適度休息，勿過度使用，症狀緩解後可進行肌肉 強化的運動，避免肌肉容易勞損。