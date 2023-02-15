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一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

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一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀

記者許政榆／台北即時報導
70年代巨星劉文正驚傳病逝美國。（本報資料照片）
70年代巨星劉文正驚傳病逝美國。（本報資料照片）

70年代巨星劉文正驚傳病逝美國，前經紀人夏玉順證實，劉文正在去年11月12日因心肌梗塞病逝於美國賭城拉斯維加斯，享壽70歲。台灣新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風指出，根據研究，心肌梗塞發作前「超過6成男性無症狀」，若發生當下伴隨嚴重心律不整，有更高機率奪命。

心肌梗塞屬於急性且嚴重的心臟疾病，由於心臟冠狀動脈突然阻塞，導致供給心肌細胞血流中斷，心肌缺血缺氧而壞死，造成心臟組織永久受損壞死，嚴重甚至休克或死亡。

洪惠風表示，過去有研究指出，心肌梗塞患者中，有62%的男性發作前「沒有症狀」，心肌梗塞突然就像「土石流」山崩、垮下來；而另外女性也有46%機率「發作前無症狀」，無論男女，發生心肌梗塞前很高機率皆無症狀，難以察覺。

洪惠風指出，10年前曾有研究者為找出心肌梗塞發作前原因，訪問曾患心肌梗塞的患者，發現患者1個月前，出現太累、容易喘、消化不良等症狀，但這類症狀相當不典型，讓人難以預防。

「平時要做好水土保持！」洪惠風說，像是罹患三高民眾，平時要控制好血壓、血糖、膽固醇，以及規律運動、戒菸、控制體重、不要過累或情緒起伏大。若平時有在規律運動則有2個好處，第一是血管較不容易阻塞，第二是運動耐受度變差，且胸口悶、痛或喘，恐是心肌梗塞風險增加，應盡快就醫檢查。

洪惠風表示，心肌梗塞發作時，若能把握時間盡快送醫，將血管打通，才能降低死亡風險，臨床上建議12小時內需就醫，但建議發生當下立刻就醫，「房子失火就要趕快滅」，否則拖越久器官受損恐越嚴重；若伴隨嚴重心律不整，當下可能就會奪命。

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