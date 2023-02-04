我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／烈焰染紅天空 俄州和賓州交界1火車出軌 死傷不明

網傳中國氣球被擊落 國防部：沒這回事 也沒爆炸

過勞奪命 60多歲男染疫大白肺、腦出血 插葉克膜救不回

記者許政榆／台北即時報導
醫師指出，一名60多歲男性患者，因長時間過勞，今年1月確診新冠肺炎後，引發嚴重肺炎，呈現一片「大白肺」，還插葉克膜續命，但後續引發腦出血，搶救20天仍不治。示意圖。（本報資料照片）
醫師指出，一名60多歲男性患者，因長時間過勞，今年1月確診新冠肺炎後，引發嚴重肺炎，呈現一片「大白肺」，還插葉克膜續命，但後續引發腦出血，搶救20天仍不治。示意圖。（本報資料照片）

過度勞累，染疫恐釀新冠肺炎重症死亡，一名60多歲男性患者，過去無特殊疾病史，去年家中出現經濟負擔，原已半退休的他再度重返職場，因長時間過勞，今年1月確診新冠肺炎後，引發嚴重肺炎，呈現一片「大白肺」，還插葉克膜續命，但後續引發腦出血，搶救20天仍不治。

台灣新光醫院呼吸加護病房主任、胸腔內科主任林嘉謨表示，該名60多歲患者今年1月確診新冠肺炎，引發成人呼吸窘迫症候群（ARDS），屬於嚴重肺炎，緊急裝葉克膜搶救，好不容易肺部症狀有些微改善、也解除隔離，但後續經電腦斷層發現，因裝葉克膜時施打抗凝血劑，不幸併發腦出血，發病不到1個月便過世。

據了解，該名患者的女兒因呼吸衰竭，已臥床住院長達一年以上，為了負擔女兒住院費用支出，患者長期加班工作盼增加收入，竟因感染新冠肺炎不幸喪命。

林嘉謨指出，新冠專責病房壓力未減，從過年前1、2周「重症滿床到現在」，且老人家仍是重症高危險群。他指出，過年期間一位老人家，身體不適已一周，家人才聯絡視訊門診、拿藥，但隔2天後老人家送急診，檢查發現鉀離子濃度過高、嚴重心律不整，遺憾最後沒能救回。

林嘉謨表示，新冠肺炎雖然不斷變異，年輕人染疫後症狀大多屬輕微，但對於老年人、慢性疾病、心血管疾病、洗腎患者等，仍有巨大殺傷力，一不小心都可能變重症，此外身體過度勞累，抵抗力下降，染疫後也可能演變新冠重症。

林嘉謨呼籲，新冠疫情仍在流行，施打新冠疫苗抗體能維持半年左右，建議民眾超過半年時間應追加接種次世代疫苗，讓自己多一層保護力，且隨著大陸解封，但當地僅要求施打三劑減毒疫苗，現在大陸宛如之前的印度，隨時可能產生新變異株，民眾若要出國千萬別太鬆懈。

新冠肺炎 疫苗 疫情

上一則

若決定不再生育兒女 醫界建議更多女性切除輸卵管以預防卵巢癌

延伸閱讀

突染重症？ 陳德容澄清感冒引發過敏

突染重症？ 陳德容澄清感冒引發過敏
中國官方數據：新冠住院、重症、死亡數降了9成

中國官方數據：新冠住院、重症、死亡數降了9成
COVID仍未遠離 長者應繼續防止感染避免重症

COVID仍未遠離 長者應繼續防止感染避免重症
世衛開會決定 COVID-19維持全球最高警戒級別

世衛開會決定 COVID-19維持全球最高警戒級別

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

夜間腿抽筋補鈣、補鎂沒用？醫授3招遠離痛楚

2023-01-30 01:30
榮新診所副院長康宏銘表示，三高數值些微超標也要注意，肥胖、血脂異常、初期高血壓、糖尿病前期等應綜合評估，視為慢性病看待，「異常值累積是相乘，而非相加」。（榮新診所提供）

劇烈胸痛爆出心肌梗塞 59歲男「年年健檢」因1錯誤觀念險喪命

2023-01-31 04:27

染髮會愈染愈白？醫師教你如何培養「逆齡」頭皮

2023-02-02 17:58
氣溫驟降，中高齡民眾應等有陽光時出門，最好戴帽穿較保暖衣物，不能像年輕人穿少用身體對抗寒冷。（記者簡慧珍／攝影）

日夜溫差大洋蔥式穿法 醫教這種程度才算保暖

2023-01-28 17:49
(取材自健康醫療網)

如何正確獲得維生素D？藥師說要多吃這些食物

2023-02-03 00:15
新竹台大分院牙科部醫師莊雅淳說明，經牙周再生手術後，X光片中顯示病患陳男骨頭已長回到較高的位置。（新竹台大分院提供）

33歲男牙齒白、形狀正常 一檢查竟患有嚴重慢性牙周炎

2023-02-01 17:43

超人氣

更多 >
為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的
原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中
「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇
威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母
狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有

狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有