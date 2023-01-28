記性變差、口齒不清並非失智 恐是「惡性腦膠質瘤」

圖片來源 ／健康醫療網

你是否覺得總是健忘、講話說不清楚，小心這可能不是失智 ，而是「腦膠質瘤」，也就是腦癌的一種。據台灣統計，1年每10萬成人有6人罹患腦膠質瘤，雖然不常見，但若發病，超過七成病人會於1年半內死亡。台灣和信治癌中心醫院表示，近年腦膠質瘤治療有長足進步，包括手術 、放射線治療、化學治療藥物或標靶治療，呼籲民眾與醫療團隊密切溝通合作，有助於擬定治療計畫。

根據研究統計，腦癌好發於45至65歲男性，目前發病原因不明，推斷與基因突變和環境有關。

人腦由數百億神經元所構成。神經膠細胞提供神經元工作環境之骨架與營養。當神經膠細胞突變而異常增生，形成惡性腫瘤 ，稱之為「腦膠質瘤」。據台灣統計，1年每10萬成人有6人罹患腦膠質瘤。腦膠質瘤惡性度由低至高共1至4級。

類似症狀易混淆 須留意病徵即早診治

頭顱是密閉空間，腫瘤生長會搶走正常細胞的空間，推擠周圍組織而形成影像檢查上所見「腦水腫」，進而產生會讓人自睡夢中驚醒的頭痛、視力模糊甚至癲癇等症狀。

腫瘤也會干擾神經元工作效能，進而造成神經功能障礙。舉例來說，若掌管肢體活動的腦產生腫瘤，會表現中風症狀；若掌管認知和記憶，會表現類似「失智」的症狀。

近年治療進步 手術有助治療計畫擬定

近年腦膠質瘤治療有長足進步，包括手術、放射線治療、化學治療藥物或標靶治療。治療方法的選擇牽涉病患年紀和健康狀況、腫瘤大小、惡性度及腫瘤所在腦位置等因素。神經外科手術移除腫瘤，可緩解腦水腫，有助於神經障礙之恢復。手術取得腫瘤經病理科醫師詳細檢驗，有助於醫療團隊擬定治療計畫。

當病患被診斷為腦膠質瘤後，患者及周圍人們的生活將有巨大改變。而統計資料只是過往治療研究的平均值，並不能預測特定病患將會發生什麼事。與醫療團隊密切溝通合作，了解治療可能帶來的好處與副作用，可幫病患順利度過罹患腦瘤後的生活。

原文出處：

https://www.kfsyscc.org/m/archives/14460

【延伸閱讀】

抗癌飲食指導真的有用？ 3個月營養師介入改善癌友4指標研究成果曝

「癌症」不是人生終點 其實是旅途轉捩點



資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56232





喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw