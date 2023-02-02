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男童鼻涕流不停 中藥驅寒

健康醫療網
鼻過敏的小孩平時可多曬太陽、運動和均衡飲食，以增強免疫力。（Getty Images）
鼻過敏的小孩平時可多曬太陽、運動和均衡飲食，以增強免疫力。（Getty Images）

冬天除常有冷氣團來，氣溫驟降外，也容易空氣品質不佳，因此容易引發呼吸道症狀，醫師表示，尤其平時有鼻過敏的人感受更為明顯。預防方法平時可多曬太陽、運動、均衡飲食。

2歲男童平日活動力正常、飲食正常，近日因為天氣明顯變冷，整天流鼻涕滴到嘴巴擦也擦不完，晚上睡覺時有很緊且深的咳嗽，造成不好睡而哭泣，求診中醫調理兩周，鼻涕症狀大幅減少。

台灣台南市立醫院中醫部醫師陳奕任表示，男童平日身體健壯底子好，突然因天氣過於寒冷而受寒，中醫認為身體受寒過度則肺氣受傷，此時就需要用較溫的中藥幫助身體把寒氣散出來，之後再用幫助營養吸收及改善免疫力的中藥調養，預防反覆發作即可。故於睡前給與辛夷散及止嗽散三天，咳嗽症狀大幅減輕，睡不好也改善了。二次回診時給與小青龍湯及香砂六君子湯，男童鼻涕擦不完的情況已得到改善。

陳奕任表示，冬天除常有冷氣團來，氣溫驟降外，也容易空氣品質不佳，因此容易引發呼吸道症狀，尤其平時有鼻過敏的人感受更為明顯。預防方法平時可多曬太陽、運動、均衡飲食。早晚可用溫水泡腳五分鐘增強免疫力，也可輕柔按摩攢竹穴、印堂穴、迎香穴及手部的合谷穴各20下，改善鼻腔附近血液循環，或日常食用韭菜、薑、蘑菇、香菇及南瓜等改善身體抗寒的能力。（本文由「健康醫療網」提供https://healthnews.com.tw/）

免疫力 過敏

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