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急性膽囊炎 超音波看墨菲氏徵象

記者翁唯真
楊大緯表示，利用超音波探頭尋找膽囊，並要病人深呼吸再下壓，可看見膽囊。(取材自臉書)
楊大緯表示，利用超音波探頭尋找膽囊，並要病人深呼吸再下壓，可看見膽囊。(取材自臉書)

急性膽囊炎會造成腹部疼痛，更有人會出現腹部疼痛不已，有醫師表示，墨菲氏徵象是常見的檢查方式，利用超音波探頭找到膽囊，若下壓會痛，就要懷疑膽囊炎；檢查會痛的病人，不管排電腦斷層或會診外科，都是很好的依據；若不痛者表示當下暫時不像膽囊炎，檢查後再做其他處理。

台灣國軍桃園總醫院急診醫學科醫師楊大緯指出，若民眾腹痛急診，懷疑是急性膽囊炎，會利用超音波方式做墨菲氏徵象檢查，會先利用探頭從肋骨邊緣掃描，滑下壓到肋骨下緣，再要求病人深呼吸，因深呼吸時，橫膈膜會將膽囊再往探頭推靠近一些讓膽囊可以看得更清楚。

楊大緯說，當膽囊便清楚後，這時向下壓可發現膽囊壓不扁，且病人大喊疼痛，就是所謂的墨菲氏徵象；若肋緣下看不清楚，可從肋間進去看，不管探頭是在肋緣下直接轉縱向切面，還是滑到肋間都可以看到膽囊。

楊大緯指出，以這個案例可看到膽囊由外往內來看，外面有一些黑黑的水，這是膽囊周圍積水，白色的就是膽囊壁，目測超過0.4公分，再往裡看可發現膽結石跟膽囊裡的膽泥，這些都是超音波底下急性膽囊炎會有的表現。

楊大緯表示，每個臨床醫師都有一套處理流程，他若拿起探頭超音波墨菲氏徵象一定會做並在病歷留下紀錄，若病人會痛，不管排電腦斷層或會診外科，都是很好的依據；如果不痛，表示當下暫時不像膽囊炎，應多多注意，檢查後並做後續其他醫療處置。

楊大緯表示，以這個案例可看到膽囊由外往內來看，外面有一些黑黑的水，這是膽囊周圍積...
楊大緯表示，以這個案例可看到膽囊由外往內來看，外面有一些黑黑的水，這是膽囊周圍積水，白色的就是膽囊壁，目測超過0.4公分。(取材自臉書)

醫學

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