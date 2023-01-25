每10名糖病足2名截肢 醫授「保肢關鍵」：出現潰瘍快就醫

（圖：健康醫療網提供）

截肢，對併發足部潰瘍的糖尿病 友是致命的威脅，據統計平均每10名糖尿病足有2名遭截肢。為預防一失足成千古恨，台灣高雄醫學大學附設醫院設置跨團隊傷口照護中心，保肢率增3倍；其中一名66歲的陳女士，患有糖尿病史逾30年，7年前因神經病變感覺不良，不知下肢已阻塞壞死，且合併有蜂窩性組織炎兩次瀕臨截肢危機，後經全力搶救，及時保住雙腳。

高醫外科部部長暨臺灣傷口照護學會榮譽理事長郭耀仁教授表示，依國民健康署資料顯示，臺灣目前糖尿病人口已超過200萬人，盛行率約11%，而每年有超過2萬2千人因糖尿病足感染住院；另健保資料庫有近20%糖尿病足截肢，特別是年齡超過65歲病患，男性高於女性，且約15%~25%有高位(膝上或膝下截肢)截肢，其嚴重性不可輕忽。

此外，文獻也指出，糖病足患者若施行足部高位截肢手術 ，其5年後另一肢體截肢率高達50%。

足部潰瘍自行照顧 卻致傷口感染惡化

整形外科醫師林運男表示，許多糖尿病患者因足部剛開始有潰瘍時，因神經病變傷口無疼痛感，而自行照護，往往傷口惡化感染才到院治療，已延誤就醫時機，嚴重者甚至需要截肢。因此，盡早發現皮膚異常如發紅、破皮等，即時尋求專業協助，避免傷口持續惡化是很重要的。

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資料來源：健康醫療網

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