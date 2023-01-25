我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2023年才開始 美已39大規模槍案70死167傷

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

每10名糖病足2名截肢 醫授「保肢關鍵」：出現潰瘍快就醫

健康醫療網／記者王冠廷報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

截肢，對併發足部潰瘍的糖尿病友是致命的威脅，據統計平均每10名糖尿病足有2名遭截肢。為預防一失足成千古恨，台灣高雄醫學大學附設醫院設置跨團隊傷口照護中心，保肢率增3倍；其中一名66歲的陳女士，患有糖尿病史逾30年，7年前因神經病變感覺不良，不知下肢已阻塞壞死，且合併有蜂窩性組織炎兩次瀕臨截肢危機，後經全力搶救，及時保住雙腳。

高醫外科部部長暨臺灣傷口照護學會榮譽理事長郭耀仁教授表示，依國民健康署資料顯示，臺灣目前糖尿病人口已超過200萬人，盛行率約11%，而每年有超過2萬2千人因糖尿病足感染住院；另健保資料庫有近20%糖尿病足截肢，特別是年齡超過65歲病患，男性高於女性，且約15%~25%有高位(膝上或膝下截肢)截肢，其嚴重性不可輕忽。

此外，文獻也指出，糖病足患者若施行足部高位截肢手術，其5年後另一肢體截肢率高達50%。

足部潰瘍自行照顧 卻致傷口感染惡化

整形外科醫師林運男表示，許多糖尿病患者因足部剛開始有潰瘍時，因神經病變傷口無疼痛感，而自行照護，往往傷口惡化感染才到院治療，已延誤就醫時機，嚴重者甚至需要截肢。因此，盡早發現皮膚異常如發紅、破皮等，即時尋求專業協助，避免傷口持續惡化是很重要的。

【延伸閱讀】

腳是第二心臟！冰冷、疼痛、麻木恐「中風」了　1招防截肢

孔鏘糖尿病爆瘦20KG　醫示警：確診＋潛藏患者高達370萬人！

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56535

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

糖尿病 手術 中風

上一則

6歲女童胸部隆起、身高超前「性早熟」有哪些不良影響？

下一則

糖友五十肩 做關節鏡手術不痛了

延伸閱讀

糖尿病合併高血壓、高血脂 恐中風

糖尿病合併高血壓、高血脂 恐中風
專家：低碳飲食有可能是糖尿病患者救命曙光

專家：低碳飲食有可能是糖尿病患者救命曙光
糖尿病患者防腎病變 注意5警訊

糖尿病患者防腎病變 注意5警訊
史島糖尿病社區講座 1月5日舉辦

史島糖尿病社區講座 1月5日舉辦

熱門新聞

不喝咖啡也能保持一天精神滿滿？營養師來支招。(Pexels)

快看世界／不喝咖啡也能提神 就靠這四種方法

2023-01-12 12:22
過年餐餐大魚大肉下，許多人選擇飯後來杯茶，以利解膩消脂。（記者鄭國樑／攝影）

過年大餐後喝茶解膩 但「這些人」不適合

2023-01-24 04:53
施救者站在患者背後呈弓箭步，前腳放在他雙腳間，一手握住另一手拳頭，拳眼向內，兩手置於肚臍與劍突中間施力。（台中慈濟醫院提供）

邊吃邊聊天噎到食物別拍背 哈姆立克法才能救命

2023-01-21 17:49
圖片來源 ／健康醫療網

胸痛、冒冷汗竟然不是心肌梗塞 超音波照出意外結果

2023-01-20 00:30
彰化縣陳男在運動後發生心肌梗塞，幸好自我警覺性高，衛福部彰化醫院救回他一命。（記者簡慧珍／攝影）

六旬男有家族史又吸菸 運動後胸悶到醫院就心跳停止

2023-01-19 17:43
火鍋隱藏著健康風險，選用食材必須更加謹慎。（台北慈濟醫院提供）

圍爐火鍋吃太多影響健康？ 營養師指湯底配料是關鍵

2023-01-19 04:55

超人氣

更多 >
獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停
領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素

領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素
法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔

法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔
新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌

新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌
去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告

去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告