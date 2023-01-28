醫藥Ｑ＆Ａ／心血管堵塞 放了支架就能高枕無憂?

Ｑ：一個人最多能放幾支支架？放越多越安全？

A：根據知名醫學期刊登載的研究，2010年美國有一位56歲的病患，在10年內經歷了28次的心導管手術 、放置了67根血管支架。

並非放愈多血管支架就代表愈安全，即使是都放塗藥支架，還是有再狹窄的風險。以放血管支架的邏輯來說，放愈多支架，自然就會越放越遠端，血管愈遠愈細，在細小血管上，更容易產生再狹窄風險，支架絕對不是放愈多愈好。每個人的血管管徑大小、結構及狹窄程度不盡相同，能放置的數量也因人而異。

Ｑ：裝了支架就不必再擔心血管阻塞？

A：血管支架就像是「擋土牆」，日常良好的生活習慣、藥物控制等，就像是「水土保持」。很嚴重的狹窄，就像是危險的山坡地，土石容易崩落，一旦崩落，斑塊就會把血管堵住，即使有裸金屬支架當擋土牆，但上游水土保持沒做好，砂石照樣會崩塌，再狹窄率最高達30%。至於塗藥的金屬支架則能夠局部減少血管斑塊造成的狹窄，就像擋土牆加做水土保持，藥物可以滲透到血管壁，讓斑塊不要長進來，再狹窄率最高5%。

因此，即使裝了支架，還是要配合服用藥物做好水土保持，支架是治標，治本仍須遵從醫囑服藥。也曾有病患檢查後，發現血管90%阻塞，但就是不想放支架，只願意吃藥，病患後來也因為按時服藥，除了偶而胸悶，大致病況都獲得控制。

A：沒錯，支架並沒有辦法預防血管阻塞。血管狹窄三大危險因子是高血脂、高血壓 、高血糖，其次的危險因子則為抽菸、喝酒，許多病患以為放完支架，病就治好了，繼續抽菸、喝酒，結果六個月後又來醫院報到。

從根本開始預防血管阻塞，可遵從預防三高的飲食，少油、少鹽、少糖。盡量吃原形食物，攝取不飽和脂肪酸類食物，堅果雖是好食物，但熱量高不宜多吃，否則轉為肝糖後，最後又形成脂肪；多食天然蔬菜、水果，但太甜的水果像是西瓜、芒果少碰，芭樂最好；每周有氧運動三次，達到運動心率大於130以上。

Ｑ：三高數字都正常，就不必擔心血管硬化、阻塞？

A：即使現階段沒有三高，年紀仍是一大風險因子，尤其血糖與老化息息相關，老化後胰島素抗性增加，血壓就隨之增高，50歲以前可能低空飛過，但過了50歲以後，一定要定期檢查。

另外，抽菸、慢性疾病、自體免疫疾病等具高風險因子者，都要注意心血管健康狀況。紅斑性狼瘡、風濕性疾病患者，身體長期處於發炎狀態，血管動脈硬化風險高，都要定期追蹤。

Ｑ：哪些人是血管狹窄高危險群？建議幾歲起作檢查？

A：抽菸、三高、具家族史者，這三類族群都應定期檢查，一旦有症狀需盡早就醫。

若家中有親戚40歲以前就發生心肌梗塞，自己就應該提高警覺，建議40歲過後可開始定期追蹤，每年做一次冠狀動脈攝影掃描、血管鈣化指數檢查。

若完全沒有三高的民眾，只做運動心電圖，僅有陰性、陽性的結果，也沒辦法精確掌握身體的狀況，建議每三年可考慮做一次冠狀動脈攝影掃描的健檢，透過電腦斷層影像，觀察血管是否有出現狹窄狀況，才能即時掌握自身健康狀況。

Ｑ：什麼情況不適合放支架，而要採取冠狀動脈繞道手術？

A：心導管手術與冠狀動脈繞道手術最大的差別就在傷口大小。心導管手術僅在手或鼠蹊部位打洞讓導管進出；但冠狀動脈繞道手術需要開胸，即使是微創手術，也會在側邊留下六至七公分的傷口，傳統的術法至少10至12公分的傷口，恢復期也長。

冠狀動脈繞道手術最大的風險就是「中風」，因為繞道手術需要「體外循環機」，暫時替代心臟的部分功能，因此術中必須要插管，還要擔心術中、術後產生中風的風險。

心導管手術的風險，則是手術過程中將血管撐開，心臟血流會降低，術中容易產生心肌缺氧狀況，但風險高低仍要視個案血管、共病狀況而定。