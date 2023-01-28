運動胸悶、易喘 當心血管狹窄及早就醫

抽菸、三高、具家族史者，是血管狹窄高危險群，一旦有症狀需盡早就醫。此為示意圖。(本報資料照片)

心血管病患會需要使用血管支架大致有兩種情況：一為心肌梗塞、一是心導管檢查發現血管狹窄。

★兩種情況 需要放支架

其中心肌梗塞屬於緊急狀況，冠狀動脈百分之百堵塞導致，因此需要立刻放入支架，將血管疏通。另一種較常見的狀況，是民眾在門診中主訴活動時胸悶、易喘，醫師通常會安排運動心電圖、心肌核磁共振等檢查，判斷是否為心肌缺氧導致。若檢驗結果為強陽性，會再進行心導管檢查，亦即血管攝影 ，確認是否為血管狹窄，並判斷被斑塊堵塞的程度，當血管狹窄程度超過70%，就會建議置放血管支架。

若狹窄的區段為主幹血管，一旦塞住，迴旋支、前降支的血管可能連帶受到影響，一旦發現有達50%阻塞，就會建議放入血管支架。

★血管阻塞 事前有徵兆

血管一旦狹窄，運動時會增加血管負擔，只要搬重物、快走、爬樓梯、與人爭執時，出現胸悶、易喘等不適症狀，建議至醫院詳細檢查。若出現冒冷汗、頭暈、惡心等嚴重症狀時，可能暗示了血管狹窄的嚴重性，需積極安排檢查、處置，避免心肌梗塞發生。

在臨床上，經醫師診斷後安排心肌學檢查的病患，大部分血管阻塞狀況都超過50%，約三分之二的病患需要放血管支架。但由於「病程變化非漸進」，無法預測堵塞百分之多少會出現什麼症狀，但凡有相關症狀，就應積極就醫檢查、治療。

★又變狹窄 可再加支架

血管支架在結構上為金屬編織，為讓血流能流入旁支血管，具有孔洞設計，在放置六至九個月後，血管斑塊會擴張到支架內，導致支架內再狹窄，亦即血管再阻塞的狀況；塗藥血管支架可讓藥物滲透至血管壁，讓斑塊無法擴張至支架內。

放入支架後又出現血管狹窄，大致有兩種狀況，一為支架內出現狹窄，可以透過心導管，將塗藥氣球在支架內再塗抹一次藥物；第二種情況則較為常見，血管斑塊延伸至放置支架以外的地方，此時就要再加放血管支架，處置方式與第一次置放支架一樣，但若第一次使用裸金屬支架，第二次就會建議放塗藥支架，避免再度出現斑塊擴散。

★心導管檢查 兼具治療

心導管是一項檢查與治療兼具的術式，進行心導管檢查時，若發現血管狹窄，可同時放置血管支架。檢查只須局部麻醉，因血管內沒有神經，不太有痛感。早年從鼠蹊部的股動脈進行，但近年技術進步，從手腕靠近大拇指位置的橈動脈進去即可，只需在手腕處局部麻醉。

心導管前半段屬於檢查部分，醫師會透過血管鞘將檢查導管送入，並從多個角度確認血管狹窄情況，約10至15分鐘結束。確認血管狀況後，就會和病患、家屬說明，當場可決定是否繼續進行血管支架的置放手術 。若家屬同意續做手術，後半部的手術一樣透過血管鞘，將治療的導管放入，直徑較檢查導管略粗一些，因需要容納氣球與支架，氣球膨脹後將血流稍稍阻擋，並將支架放置妥當，就可將氣球、導管抽出血管，完成支架置放手術。

★裝支架後 須配合服藥

血管支架就像「擋土牆」，藥物治療則是「水土保持」，擋土牆做得再堅固，沒做好上游水土保持，最終還是會崩塌。因此，血管相關病變，藥物治療仍是重中之重。

特別是放完血管支架後，更需要服用抗凝血藥物。因為金屬支架並非人體構造，身體會與之對抗，最擔心的就是血栓黏在支架上，因此通常都會搭配兩種上凝血藥物使用，讓身體與支架彼此嵌合，裸金屬支架需要一個月左右，塗藥支架則需要半年至一年左右完成適應。