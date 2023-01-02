被失眠困擾嗎？這13個題目 中2項就該就醫

（圖：健康醫療網提供）

失眠 的成因有許多種，不管是身體不適造成又或者環境、精神因素等，臺北醫學大學新國民醫院神經科劉瑋秦醫師都建議民眾可以先養成書寫睡眠日誌的習慣，並將一至兩周睡眠期間所出現的不尋常行為，如夢魘、夜驚、夢遊、磨牙或恐慌等紀錄下來。

詳細睡眠日誌 找出失眠原因

詳細的睡眠日誌是找出失眠最好方法，以及治療選擇的最佳依據。倘若需要較為客觀的臨床指標就會使用睡眠生理檢查法，排除特殊的睡眠疾病，協助瞭解個人的睡眠生理動態並提供具體的數據進行判斷。

13項評估 了解睡眠狀態

如果民眾沒有辦法執行上述之建議，北醫新國民提供民眾自我評估的方法，並根據過去4星期的睡眠狀況評估有下列症狀。若在下述問題的答案中有兩個或兩個以上的答案是常常如此的話，建議和醫師討論睡眠狀況與治療方式。

1.有入睡困難的情形。

2.需要超過一個小時以上才能睡著。

3.夜間會醒來三次以上。

4.夜間醒來，要30分鐘以上才能入睡。

5.早上會太早醒來。

6.擔心不能睡好。

7.會喝酒幫助入睡。

8.躺床時，腿部會有不安寧或是抽動的感覺。

9.早上會起不來。

10.醒來時仍然感覺疲倦。

11.睡眠無法讓我感到精神飽滿甦醒。

12.雖然躺床的時間夠長，卻未得到足夠的睡眠。

13.睡眠讓我在白天覺得疲乏。

除了藥物治療 日常這樣培養睡眠原則

有些民眾會使用安眠藥物進行治療，但是北醫新國民仍建議，除了藥物治療之外，更需配合睡眠衛生原則或非藥物治療，保持最低的有效劑量以及不影響白天功能為主。

北醫新國民提醒，日常就要培養良好睡眠衛生習慣，養成規律的睡眠作息，固定每天就寢及起床的時間。然後睡前避免看藍光如手機 、電腦螢幕，以及抽菸、吃得太飽或喝太多飲料之外，更應避免在睡前四小時內劇烈運動。

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資料來源：健康醫療網

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