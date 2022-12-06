高齡嬤斷崖式退化 醫究原因竟是家人太「貼心」

蘇姓長者手部每天復健，功能逐漸進步。（記者簡慧珍／攝影）

台灣88歲蘇姓長者罹患失智 ，家人長期餵食黏稠食物，使行動能力退化更快速，半年多前住進衛福部彰化醫院附設護理之家，接受「自立支援照顧」的個別化照護，現已能拿湯匙進食，食物不濃稠也吞得下去，連家人都訝異。

蘇姓長者的家人對她照顧周到，在食物添加增稠劑變成黏稠流體好吞嚥，以減少嗆咳導致的吸入性肺炎，又餐餐餵食，蘇姓長輩的肢體機能和體感退化，半年多前剛住部彰附設護理之家，拿湯匙進食很吃力也對不準嘴巴，容易嗆咳，必須靠人餵食。

彰化醫院長照 部部長廖曜磐說，半年多前啟動自日本引進的「自立支援照顧」模式，給予個別化照護，發揮現存功能，延緩失能，所以幫助蘇姓長者每天做手部的肢體阻抗等力量訓練，語言治療師指導做做口腔肌肉 能力、靈活度和控制能力訓練，提升咽部吞嚥肌力，也做體感訓練把湯匙送進嘴巴，現在蘇姓長者可用湯匙吃食物，不需餵食，不用增稠劑，咀嚼功能大幅恢復，減緩失能速度。

「自立支援照顧訴求零約束、零尿布、零臥床的三不政策。」護理之家副護理長陳彥婷表示，嗆咳易引發吸入性肺炎，是長者常見的死亡原因，如果一再嗆咳，可能就要評估置入鼻胃管，臨床發現此舉會很快完全失去咀嚼能力，腦部接收不到刺激，整體功能將出現斷崖式退化速度，這是退化最常見的關鍵，此後可能很難回復生活功能，若長者進入失能階段，也應接受自立支援照顧，盡量維持生理功能運作。

語言治療師顏婧縈指出，如果長輩開始出現邊吃邊咳、愛吃軟質食物，無法吃愛吃的食物、無知覺流口水等現象，代表吞嚥功能可能退化，最好找復健科醫師和語言治療師討論如何訓練回復。