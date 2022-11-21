許效舜痛風「吃1隻蝦住院9天」營養師教你怎麼吃才不會痛

（圖：健康醫療網提供）

60歲的資深藝人許效舜痛風長達37年，曾透露有次到澳門 與朋友用餐吃了明蝦，隔天痛風發作、動彈不得，就醫吞4顆消炎止痛藥也沒效，最後坐輪椅搭飛機回台灣，整整在醫院住了9天才康復，從此徹底戒了蝦蟹。營養師陳怡婷提醒，愛吃肉類及海鮮的人容易引發痛風，務必減少飲酒與攝取高普林食物，才不會「痛不欲生」。

高尿酸引發痛風

陳怡婷說明，痛風的元兇「尿酸」，是普林（purine）」的代謝產物，若普林代謝異常，會導致高尿酸血症，高濃度的尿酸容易累積在關節 、腳趾、手指等形成痛風結石，造成發炎反應，產生腫脹、疼痛。

80%尿酸是由人體代謝所產生，20%是由飲食攝取含普林食物而得。尿酸高會增加罹患腎結石、腎臟病的風險，也會增加心血管疾病的發生率。因此，要把尿酸降下來，按時服藥、規律運動、良好生活作息是對抗痛風的重點。

吃黃豆大迷思？

坊間常見問題：「喝豆漿會導致痛風嗎？」陳怡婷進一步說明，黃豆雖然普林含量不低，但根據國外研究顯示，攝取較多「肉類」及「海鮮」的人有較高的痛風風險，但吃植物性食物，如黃豆、菇類等，並不會提高痛風的風險。台灣學者分析，痛風患者發作前，60%有喝「啤酒」，18%有吃「海鮮」，14%有吃「內臟類食物」。因此，豆製品並不是誘發高尿酸與痛風的主因，主要還是要避免飲酒。

預防痛風六秘訣

１避免飲酒：

酒精會在體內代謝成乳酸，加速尿酸的形成，並與尿酸競爭代謝途徑，尤其是啤酒最容易導致痛風發作！

２減少高普林食物：

蛋白質類：內臟、海鮮（海參、海蜇皮除外）、肉類應適量！

蔬菜類：曬乾的乾香菇、乾紫菜應適量。

３減少高油食物：

高脂肪食物會抑制尿酸排泄！應減少油炸、肥肉、動物皮等高油食物。

４避免含果糖飲料：

果糖會抑制人體的尿酸代謝，減少手搖飲、碳水飲料、果汁，建議以新鮮水果取代果汁。

５補充足夠水分：

補充足夠的水分，可預防痛風發作及減少尿酸結石。

６維持標準體重：

「快速減重 」會造成體內組織分解產生普林，有引起急性痛風發作的風險！因此肥胖者應慢慢減重較安全。

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資料來源：健康醫療網

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