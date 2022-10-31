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久站久坐族當心 7旬婦下肢深部靜脈栓塞指標逾17.5倍

記者王昭月／高雄即時報導
78歲婦女左下肢腫脹疼痛，診斷為左下肢深部靜脈栓塞。（圖／民生醫院提供）
78歲婦女左下肢腫脹疼痛，診斷為左下肢深部靜脈栓塞。（圖／民生醫院提供）

台灣高雄78歲婦人左下肢腫脹疼痛，就醫抽血發現深部靜脈栓塞指標超過正常值近17.5倍，進一步診斷確為深部靜脈栓塞，醫師為她施打抗凝血劑，住院4天後栓塞數值才下降，醫師提醒，深部靜脈栓塞好發於久坐、久站族群，不可輕忽。

民生醫院心臟內科主任李明義指出，深部靜脈栓塞是因深層靜脈內有血塊阻礙血流，進而造成血管發炎，一般都發生在下肢深部的大靜脈。不僅下肢血液回流受阻，血栓還可能破裂，流至右心再到肺動脈，造成致命的肺栓塞。

到民生醫院求治的78歲女性經檢查，左大腿至足部腫脹，深部靜脈栓塞指標數值達8717.32 ng/Ml，高於正常值的500 ng/mL，院方緊急安排下肢血管電腦斷層檢查，確認左側髂靜脈、股靜脈至膕靜脈有栓塞情形，收治住院並打抗凝血劑，1周後數值下降到500ng/mL以內，才讓她出院。

放射科醫師黃培毓說，下肢深部靜脈栓塞初形成時沒有症狀，後期會有下肢腫脹、疼痛及發熱情形；足背屈曲時，會有小腿肚疼痛的「霍曼氏徵象」 （Homan's sign）。建議接受下肢血管電腦斷層或超音波檢查，鑑別治療。

李明義說，長期久站或久坐、臥床，懷孕或有腹水時腹壓過大、靜脈瓣功能不良、服用避孕藥、惡性腫瘤、膝髖關節術後、骨盆骨折，都可能造成深部靜脈栓塞。民生醫院院長顏家祺提醒，民眾應避免久站或久立，長時間搭車或搭機要適時起身活動，若有出現疑似症狀時，應及早就診。

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