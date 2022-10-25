火燒心、吐酸水 緩解胃食道逆流「必按穴位」解析

（圖：健康醫療網提供）

現代人工作壓力大、三餐不正常，胃食道逆流的現象愈來愈普遍，不只影響生活品質，嚴重可能造成食道被胃酸過度刺激，引起食道病變，甚至演變成食道癌。中醫師吳宛容表示，西醫治療胃食道逆流常使用制酸劑及質子幫浦抑制劑，抑制胃酸分泌，只要一吃就會有成效，但停藥後有將近9成的復發率，導致患者反覆發作，必須長期藥物中和胃酸。然而長期服用，胃內酸鹼值失調，反而造成腸胃細菌過度生長，西藥制酸劑多半含有金屬離子，是中和胃酸的主要離子，民眾自行服用胃藥惟未遵照醫師指示常造成副作用，含鋁造成便秘、含鎂引發腹瀉、含鈉容易脹氣，含鈣導致鈣、鐵質流失等。

找出成因 中醫對症下藥減少副作用

胃酸逆流絕對有原因，中醫治療的優勢在於找出真正成因，並減少服用西藥的副作用。吳宛容中醫師說明，中醫除了抑制胃酸，減緩不適感，也會同時調理肝氣，紓緩病患情緒，減緩壓力，另外能依據病患體質、狀況，找出真正成因，治標同時治本，有助於病人根治胃食道逆流。

壓力過大引起的胃酸逆流

門診上常見西藥吃很久才跑來看中醫，其中大宗是壓力引起的胃酸逆流，中醫處理壓力問題非常拿手，吳宛容中醫師認為，這類型的患者因為肝氣鬱結引起肝胃失和，也就是自律神經失調影響腸胃消化液異常，多半會使用柴胡疏肝散與半夏瀉心湯治療，平時有可以多按揉合谷與太衝穴：

合谷穴：在一手的拇指第一個關節橫紋正對另一手的虎口邊，拇指屈曲按下，指尖所指處

太衝穴：腳的大拇指和第二指指縫間，往上1寸（約一個拇指橫寬）處

三餐不定時、過度偏食造成胃食道逆流

另外一種常見的類型就是吃的東西、時間不對，通常業務與胡亂減重的朋友為大宗，三餐不定時，過度偏食就很容易有胃食道逆流的狀況發生。吳宛容中醫師分享，很多人喜歡生酮飲食，攝取過多的油與蛋白質 ，導致胃排空時間拉長。食物、胃酸停留在胃的時間變多，導致「飲食停積」，就會影響下食道括約肌的張力，容易胃酸逆流。中醫常常使用保和丸與藿香正氣散治療，平時有可以多按揉足三里與中脘穴。

1足三里：足三里穴位於腿膝蓋骨外側下方凹陷往下約4指寬處。

2.中脘穴：找到胸口正中間的胸骨，沿著胸骨，向下找到最下端的突起－劍突，劍突與肚臍連線的中間，按壓有輕微的酸脹感就是「中脘穴」。

長期便祕 、消化道無法排空反而逆流

長期便祕，身體水分代謝失調也是引起胃食道逆流的原因，中醫講究氣血水的平衡，腸與胃是同一個空腔，當空腔下部壓力過大，東西就會往上湧。通常有宿便、便秘的狀況，腸道無法排空，連帶就會向上擠壓到胃部，造成食物容易往上衝產生胃酸逆流，如果找出原因，應該要用緩瀉劑才對，而不是制酸劑，只要讓腸道暢通，胃酸逆流都能改善，中醫常常使用調胃承氣湯治療腸胃病就是這個道理。平時有可以多按揉上巨虛、天樞穴。

1.上巨虛：位於「足三里」穴位往下4指寬度的部位。

2.天樞：位於肚臍左右旁2寸，以手部食指、中指的力量，以順時針方向按揉即可。

先天腸胃功能不佳

西醫最怕的天生腸胃功能不好的民眾，長期胃痛找不出原因、天生脾胃虛弱，久病導致出現胃食道逆流的症狀。吳宛容中醫師解釋，在中醫屬於脾虛胃弱或是氣虛血瘀，中醫常常使用理中湯，香砂六君子湯調養脾胃，平時可多按湧泉穴、脾俞穴。

湧泉穴：湧泉穴位於腳底中間凹陷處，在足掌的前三分之一處 脾俞穴：位於背部，第11胸椎棘突下，旁開1.5寸。肚臍對應的是第二腰椎，再向上摸三個椎體，下面旁開兩指處即是。

護胃法寶

飲食宜三餐正常、食量固定、不吃易生痰或促進胃酸分泌的食物。

情緒宜穩定，要適當的抒發。

少吃難消化的食物，如果吃飯後容易腹脹則應避開容易脹氣的食物，胃酸嚴重時避免咖啡 、辛辣、燥熱、有刺激性的食物都暫時不要吃。

盡量在晚上11時前就寢，因為熬夜容易傷肝陰，長期下來更會進一步傷胃陰，導致胃壁（胃黏膜）變薄，降低對胃酸的耐受度。

多吃富含膠質的食物：植物性膠質如地瓜葉、皇宮菜、黑木耳、白木耳、秋葵以增強胃壁。

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資料來源：健康醫療網

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