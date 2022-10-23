臂叢神經繞道重建手術 癱瘓手可再舉重物

嘉義基督教醫院醫師黃惠鑛指導手術後病患，進行復健以利恢復。（圖：台灣嘉義基督教醫院提供）

從事鋁門窗工作的26歲廖男因車禍 導致右手癱瘓無法舉高、無法工作，年輕就遭遇到如此事故心情沮喪，於台灣嘉義基督教醫院神經修復中心診治，施以臂叢神經繞道移植重建手術 ，經過一年的復健後，已恢復手臂右上肢的功能，並重回職場。

神經修復中心醫師黃惠鑛表示，神經繞道重建手術，係藉由移植一小束健康又無害原本功能神經束，接到受損的神經做轉移接電的動作，能讓神經有更短的時間就再生和恢復。

黃惠鑛表示，臂叢神經是一組五條由頸部到上肢的神經叢，臂叢神經受損很難修補，以往的傳統神經移植或修補手術，神經生長恢復的時程較長，傳輸電力通常會減弱許多，效果多數較不理想；目前一個較新又有效的治療方式是神經繞道重建手術，就是藉由移植一小束健康又無害原本功能神經束，接到受損的神經做轉移接電的動作，就能讓神經有更短的時間就再生和恢復。

黃惠鑛表示，目前臂叢神經損傷治療方式有神經繞道移植術（轉移）、神經鬆解術、神經直接縫合術、神經移植術；目前最常進行的治療的方式為神經繞道移植術（轉移），當神經根損傷或長距離神經損傷時適用，常用的轉移神經有「肋間神經」、「脊髓副神經」、「頸叢神經」、「對側頸七神經」、「周邊神經」進行轉移。其他還有其他輔助性手術，包含功能性肌肉 肉皮瓣轉移、肌腱轉移、肌腱固定術、關節固定術等，都是已行之多年的手術來輔助臂叢神經損傷的功能重建。

黃惠鑛強調，神經重建的黃金期和手術技巧固然重要，但是術後有經驗的復健治療更重要。現在於手術的技術和觀念上都有重大的革命，甚至原本大家都以為救不了的腦、脊椎神經損傷癱瘓，已有更新的神經重建手術，都有很大的機會可以改善癱瘓病人的功能。