沒確診過是「天選之人」？ 醫：身體可能比一般人還糟

美國民眾早已脫下口罩迎接疫後新生活。(本報資料照片／記者陳易辰攝影）

不少未得過新冠病毒的民眾，認為自己沒確診過就是「天選之人」，不過中醫師王大元在臉書 分享醫學 研究指出：「你可能不是天選之人（天選之人頂多只有3%而已），你只是比一般人更虛弱，早被其他感冒病毒捷足先登了！」

王大元分享看診經歷，有時會碰上病患詢問同事接連中獎，自己雖有感冒症狀卻怎麼快篩都是陰性：「我是不是天選之人啊？是不是超級健康啊？」這時他會告訴患者：「其實你不是天選之人，而且你的身體比一般人還糟糕。」

王大元指出，近兩年的醫學研究發現，病毒間也存在著如「勝者為王，敗者為寇」般的競爭關係。他表示，一般感冒可由鼻病毒（rhinovirus）感染，常見症狀有發燒、流鼻涕、頭痛等，當免疫力低落時會反覆感染，不可能「一次中獎，終生免疫」。

王大元解釋鼻病毒比較「自私」，他們喜歡獨居，不願意和其他種病毒分享空間，因此當身體的細胞已被鼻病毒捷足先登時，如新冠肺炎等其他病毒就可能被拒於千里之外。不過，一旦感冒痊癒，身體重新騰出空間後仍可能再次被其他病毒感染。

「除了上述的『鳩佔鵲巢』模式，最新的英國 倫敦帝國學院研究指出，長時間被其他的感冒病毒感染（如多種感冒冠狀病毒common cold coronaviruses），身體內的CD4+輔助性T細胞會呈現量多且穩定的狀態，有助於喚醒CD8+毒殺性T細胞，因此可能可以抵抗新冠病毒的感染。」王大元寫道。

白話來說，就像村民們（體內細胞）長期受到毛賊（一般感冒病毒）入侵，會自然演化出抵禦外敵的方法，每人都會練就快速點燃烽火台（輔助性T細胞）通知村民，一旦其他盜匪（新冠病毒）入侵時，也能迅速集結軍隊和拿起武器反抗敵人（CD8+毒殺性T細胞）