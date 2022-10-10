7旬翁骨折痛到哀哀叫 術前神經阻斷術助緩解

圖片來源 ／健康醫療網

73歲的邱伯伯，今年6月底時，騎乘機車與轎車相撞摔傷，左側股骨骨折（大腿骨折），經過進行術前神經阻斷術（神經止痛術）、以及骨科 團隊骨折固定手術 後，邱伯伯手術沒有了疼痛問題，身體恢復良好，不只行動自如，甚至還可以下田工作。從開刀前到開刀後都無痛，讓邱伯伯開心直說「不會痛，沒有感覺到痛，跟以前受傷開刀是完全不一樣的感受」。

術前神經阻斷術 降低術後疼痛

邱伯伯在台灣花蓮玉里鎮發生車禍時，因為骨折轉送到花蓮慈院急診，當時在救護車上，只要稍微移動一下，先生就痛的哀哀叫。在醫院服務的女兒看到父親疼痛不已，請急診醫師會麻醉部做術前神經阻斷術，以降低骨折帶來的疼痛不安感。

花蓮慈濟醫院麻醉部疼痛科王柏凱主任表示，在手術前就先進行神經阻斷術是為了降低病人術後的疼痛，就好比打預防針的概念，可以將病人在術後的疼痛感降到最低，而這樣的止痛方式則是透過超音波引導，以注射局部麻醉藥在四肢的神經，停止神經傳遞疼痛的感覺，進而降低疼痛感。

等待手術難熬 神經阻斷術提升醫療品質

為邱伯伯做股骨固定手術的運動醫學 中心主任暨骨科醫師劉冠麟表示，因COVID-19疫情，病人到急診需要做手術或住院時，都需等待PCR篩檢結果，若是骨折的病友，在等待的過程其實疼痛難耐外，也增加他們的心理恐懼，所以術前就先為病人進行神經阻斷術，不只明顯改善術後疼痛，也能提升病人的醫療品質，加速恢復。

痛的記憶恐變成慢性疼痛 神經止痛有助舒緩

王柏凱主任也提到，疼痛若是被引發起來，會在腦袋裡形成痛的記憶，有時就會演變成慢性疼痛，而疼痛的時間就會拉長；但是，在一開始就將止痛做好，讓疼痛的感覺減少，病人對於痛的記憶，就會比較沒有那麼深刻；而做這項術式的時機不僅止於手術前，手術中與手術後也可以透過這樣的神經止痛方式，來減少疼痛程度，以利於手術後復健與恢復。

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資料來源：健康醫療網

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