醫界版「保持通話」 救護員全程聯繫 22分鐘救回電擊男

衛生福利部與內政部合作推出「緊急醫療救護智能平台–救急救難一站通計畫」，北醫附醫為全國首家示範醫院。（圖／北醫附醫提供）

電影 「保持通話」，被綁架的女主角靠打通陌生電話救回一命。台灣41歲的王姓男子，工作時不幸遭到電擊，救護人員抵達現場時，王男已經失去生命跡象，到院前停止呼吸心跳（OHCA），但多虧救護人員在救護的過程中，全程與北醫附醫的急診團隊聯繫，提供完整的救護資訊，幫助醫院端在患者尚未到院前就準備好可以救治王男的葉克膜，僅花了22分鐘就完成葉克膜裝設，成功救回王男的性命。

「搶救到院前停止呼吸心跳的病人，必須分秒必爭」台北醫學 大學附設醫院重症醫學部主任侯甚光表示，去年全國醫院OHCA病人ROSC（恢復自發性循環）比率為21％，等於是平均每5人救回1人；全國醫學中心ROSC比率31％、北醫附設醫院35%。侯甚光表示，救護現場是否能提供精準有效的資訊給予醫院，往往是患者獲得適當治療的關鍵。

衛生福利部與內政部 合作推出「緊急醫療救護智能平台–救急救難一站通計畫」，優化並結合現有衛福部戰情中心資訊平台、跨醫院及消防單位的標準化資訊串流作業，建構整合性的緊急醫療救護智能平台，提供醫療端與消防端即時、完整的資訊，救護人員即時回傳病人生理數值資料，醫療團隊及早擬定醫療計畫搶救傷患。

台北醫學大學附設醫院副院長吳玉琮表示，北醫附醫作為重度級急救責任醫院，率先串接緊急醫療救護智能平台取代紙本紀錄與人工通報人力，提升醫院資源有效運用的預警功能，並增強急重症救護、醫療品質的監督功能，藉由此平台的運作精進緊急醫療救護品質。

侯甚光表示，王姓患者遭到電擊後，消防隊員立刻趕赴現場，消防救護人員見到患者後立刻將現有資訊傳給醫院端，醫院研判心因性心跳停止可能性極高，立即安排葉克膜團隊待命，到院後立即給予急救，22分鐘完成葉克膜裝設，由於急救速度快，王姓患者的大腦、心臟均未嚴重受損，一周後移除葉克膜，三周後即康復出院。