常常胃痛怎麼了？醫教分辨「胃炎、胃潰瘍、胃食道逆流」

圖片來源 ／健康醫療網

喝完酒、吃完大餐，馬上就開始胃痛，痛到只能躺在床上、吃不下，翻來覆去難以緩解，只好塞幾顆藥房買的胃藥應急，雖然吃了以後覺得症狀舒緩很多，但可能仍潛藏許多隱憂！林口長庚紀念醫院胃腸肝膽科系副教授級主治醫師李柏賢表示，肚子痛不一定就是胃發炎，由於腹部內有許多臟器，不同部位的疼痛代表不同的器官，而胃痛的位置為腹部左上方、偏中間，另外，胃炎、胃潰瘍、胃食道逆流的疼痛呈現方式不盡相同，醫師教你如何正確判斷胃痛！

腹部範圍大 每一個部位疼痛的原因大不同

胃痛當下，該如何釐清「肚子痛是不是真的胃在痛」？首先，李柏賢醫師表示，患者常喊胃在痛，但不一定是真的胃痛！因為腹中有許多臟器，而胃則位在腹部左上角、偏中間地帶，如果是腹部右上角疼痛，則是肝、膽為主，有可能膽管阻塞、膽囊發炎等，如是腹部右下角，則是盲腸、卵巢，左下則是卵巢等婦科相關的問題（如下圖示）。「我們希望患者能夠辨識到自己腹痛的位置，千萬別誤以為每一種肚子痛都是因為胃部而起。」

▲一圖看懂腹部位置代表的器官。圖／Dr.Le李柏賢醫師粉絲專頁）

痛感不一樣 教你判斷「胃炎、胃潰瘍、胃食道逆流」

若真的確認痛點是胃部，李柏賢表示，有可能是急性胃炎、胃潰瘍、胃食道逆流，三種疾病的症狀不盡相同，教你如何判斷：

急性胃炎：通常於吃刺激性的食物後，如：麻辣火鍋、烈酒，引發疼痛。「這種疼痛通常都會很明確知道是在某一事件之後引起的，大多患者都是吃了某些食物之後，突然感覺胃痛，痛個一天、半天，直到吃藥之後才緩解，這類大多都是因為急性胃炎。」

胃潰瘍：胃部持續性的悶痛，且吃了食物之後症狀會加重。

胃食道逆流：當胃酸逆流至食道，刺激神經，也會造成疼痛，其疼痛位置通常位在腹部中間，並伴隨胸口灼熱、口中有酸氣味、喉嚨癢癢會想咳嗽。

一路痛到「背」也痛 可能是十二指腸潰瘍、胰臟炎

也有些人，除了胃痛，還會一路痛到「背部」，對此，李柏賢醫師表示，「這通常是十二指腸潰瘍，或急性胰臟炎，因為胃部並非後腹腔的器官，胃痛通常只會在前側。」不過，民眾千萬不要認為「只是單純的胃痛、發炎，就只吃胃藥應急，卻忽略有時可能是胃癌所引發的胃潰瘍而導致胃痛。」因此，建議民眾有不舒服，務必要就醫，由專業醫師診斷，對症下藥，否則病情一拖，使得狀況惡化才尋求治療，只會花上更大力氣，卻不一定有良好的預後，相當可惜。

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資料來源：健康醫療網

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