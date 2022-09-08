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與失智有關？活性D3與保健品D不同 但都要注意劑量

李樹人、邱宜君

銀髮族長期攝取高劑量維生素D3，可能增加失智風險，對此，台安醫院營養師劉怡里表示，台灣國衛院研究重點為活性維生素（calcitriol），屬於藥典中的處方藥物「骨化三醇」，不同保健食品，一般民眾無須過於擔心。

該如何服用維生素D3？國衛院分子與基因醫學研究所副所長莊志立說，兒童大腦還在發育中，較多實證支持兒童攝取足夠適量的維生素D和鈣質，以預防佝僂症，維持正常生長發育。

莊志立說，65歲以上長者應謹慎服用活性維生素D3，注意攝取劑量，最好先跟醫師討論，並透過飲食、運動、日曬方式，幫助人體合成維生素D。

至於有失智症家族史的年輕人，長期補充維生素是否有害，有待進一步研究。

疫情衝擊，這兩三年來，號稱能夠提高免疫力、降低體內發炎的維生素D成為最夯的保健食品，劉怡里指出，一微克維生素D等於40IU，依據第八版膳食營養建議指引，一般成年人每日維生素D攝取量為10微克（400IU），年逾50，則可增加至15微克（600IU），上限則是50微克（2000IU）。

劉怡里表示，不少民眾拿著正在服用中的保健食品，詢問「全吃好嗎？」，看似不同種類，但魚油、鈣片、綜合維他命均含有維生素D，如果又吃了單純維生素D錠劑、膠囊，累積起來，就有可能過量之虞。

劉怡里說，維生素D係經由肝腎代謝，如果長期攝取過量，是否提高失智風險，仍是未知數，但很可能導致肝腎功能異常，建議謹慎攝取相關保健食品。

除了保健食品之外，劉怡里表示，陽光是人體合成維生素D的最佳促進劑，建議民眾多曬太陽，選在早上、傍晚等陽光不強之際，每天至少曬上15分鐘。

此外，也可透過飲食來攝取維生素D，包括，魚（鮭魚、鰻魚、鯖魚）、牛奶、雞蛋等動物性維生素D3，至於菌菇、黑木耳，及曬過陽光的香菇均含有豐富的維生素D。

失智 醫學 疫情

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