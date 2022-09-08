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老人長期補活性維生素D3 失智風險恐增

邱宜君
台灣國衛院研究指出，65歲以上長者如果長期攝取過量活性維生素D3（處方用藥），將增加失智症風險。圖為示意圖，與新聞無關。（記者曾原信／攝影）
台灣國衛院研究指出，65歲以上長者如果長期攝取過量活性維生素D3（處方用藥），將增加失智症風險。圖為示意圖，與新聞無關。（記者曾原信／攝影）

傳統認為補充維生素D可預防失智，但台灣國家衛生研究院最新研究卻顛覆這論點，年長者長期服用處方活性維生素D，失智風險竟增加1.8倍，而失智年長者如長期服用，死亡風險增加2.17倍。失智症專家提醒，此研究非大規模長期隨機分派研究，尚無法證實服用維生素D與失智症的因果關係，如想預防失智，可從運動、社交、地中海飲食等證據更強的方式著手努力。

1年服用超過146天 死亡風險增

國衛院分子與基因醫學研究所副所長莊志立表示，維生素D在神經系統扮演重要角色，具有保護及滋養神經細胞，並讓神經傳導路徑增生，促進腦部健康。流行病學研究發現，缺乏維生素與失智症風險之間有明顯關聯，儘管因果關係還不清楚，但已有不少民眾規律服用維生素D來降低失智症風險。

國衛院這項研究成果顛覆外界多年來對於維生素D的認知，老年人如長期規律服用活性維生素D3，反而提高失智風險。

莊志立研究團隊、高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成分析2000年至2010年1萬4000多名65歲以上未失智年長者及900多名失智年長者等人健保資料，結果發現，每年服用活性維生素D3超過146天（每天一顆，每顆劑量四分之一微克，等於十個國際單位），發生失智症的風險為未服用者的1.8倍。如失智長者每年服用146天以上，死亡風險更是服用者的2.17倍。

動物實驗發現，在阿茲海默症小鼠大腦中，維生素D受體蛋白在細胞質中與「腫瘤抑制蛋白p 53」結合，攜手促進神經細胞凋亡，因此，持續餵食阿茲海默症小鼠維生素D，將加劇大腦病變和智能退化。阿茲海默症患者若持續補充維生素D，非但無法保護神經，反而加速神經凋亡。

此外，研究人員觀察自美國「腦庫」所取得的阿茲海默症病人大腦，發現維生素D受體蛋白量不減反增，表現位置與大腦造成神經病變的類澱粉老年斑重疊，呼應了國衛院這兩項研究成果。上述成果於2021、2022年分別發表於老化醫學領域知名學術期刊「老化細胞」（Aging Cell）。

對於這項研究成果，北榮神經醫學中心主任王署君表示，「還不足以證實維生素D和失智症的發生有因果關係」，民眾想預防失智，建議從證據力強的方向著手，例如，多運動、地中海飲食、社交活動。

莊志立提醒，研究對象服用醫師處方活性維生素D3，與市售維生素D保健食品不同，前者可直接跟受器結合，所需劑量較低，每顆只有十個國際單位；一般健康食品大多是非活性維生素D3，單顆劑量可高達數百個國際單位，但需經過身體轉換為活性維生素D3，才能與受器結合。

失智 醫學 阿茲海默症

上一則

與失智有關？活性D3與保健品D不同 但都要注意劑量

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