襯衫爆扣罩杯D升F 輕熟女「自摸」揪出壘球大乳癌腫瘤

部分三陰性乳癌病友於45歲前確診，年齡相對年輕，醫師呼籲年輕女性應定期進行乳房檢查。（本報資料照片）

台灣40歲知名歌手朱俐靜7月3日乳癌病逝，震驚眾人，喚起大家對乳癌的重視。同樣是40歲的陳小姐，去年「自摸」右乳發現異常硬塊，因害怕被確診是乳癌，經過7至8個月遲遲不願就醫，直到右乳從D罩杯長大至F罩杯，甚至撐爆襯衫鈕扣，但左右乳房已明顯大小不一，才在朋友鼓勵下就醫檢查，發現一顆11公分、比壘球還大的腫瘤 ，所幸經化療、免疫治療及手術 切除，目前預後良好，病況穩定。

衛福部2019年癌症 登記年報資料顯示，乳癌是台灣女性癌症發生率第1位，每年新增約1.5萬名個案，平均每36分鐘有1名女性罹患乳癌。

台灣研究發現，乳癌好發年齡為40至69歲，但也不乏有40歲以下的年輕女性患者。林口長庚醫院乳房外科教授級主治醫師陳訓徹說，台灣乳癌發展趨勢已朝向雙高峰發展，也就是說，未經乳癌篩檢患者年齡約介於40至44歲，而45歲以上接受篩檢族群，患者年齡多介於60至64歲。

台北榮民總醫院外科部主任曾令民說，陳小姐經檢查確診為二期「高風險性早期三陰性乳癌」，此乳癌為「腫瘤介於1至2公分，且合併腋下淋巴結轉移」或「腫瘤大於2公分，無論有無腋下淋巴結轉移」的三陰性乳癌，目前治療為先做免疫藥物治療約6個月後，縮小腫瘤後，再經手術切除腫瘤，如此可以減少乳房切除範圍，有助增加保留乳房的機會，同時預測術後藥物有無療效，或是有無需要增加有效治療的藥物。

曾令民說，一般人認為三陰性乳癌不易治療，因此，許多人將三陰性乳癌汙名化，但其實只有部分三陰性乳癌不易治療，但近年醫藥進步，在免疫治療幫助下，國際研究發現，高風險性早期三陰性乳癌病友於手術前，先接受化療合併免疫治療的先期性療法，手術後接續免疫輔助治療以鞏固療效。如此治療可提高療效反應超過6成，有助降低近4成遠端惡化或復發風險，進而達到延長存活，接近沒有癌症跡象的目標。

陳訓徹表示，所有乳癌類型中，三陰性乳癌占比約10至15％，復發機率比其他類型高，但隨著醫藥進步，早期三陰性乳癌也有機會追求以不復發、幾乎不見癌症跡象為治療目標，特別是「高風險性早期三陰性乳癌」。

陳訓徹說，相較於其他類型乳癌，高風險性早期三陰性乳癌病友接受先期性治療，更需要追求腫瘤清除至無法偵測出跡象，一旦達成目標，有助後續降低復發風險，延長無疾病惡化存活期和整體存活期。

以林口長庚臨床351位病友統計顯示，高風險性早期三陰性乳癌病友在接受化療合併免疫的先期性治療後，多數能夠達到腫瘤清除至無法偵測出跡象的目標，超過傳統小紅莓類與紫杉醇化療組合許多，復發風險也相對較低。

陳小姐說，當她發現右乳異常硬塊，因害怕被確診是乳癌，且自行上網查詢乳癌資訊後，因害怕被診斷出乳癌，且對乳癌切片檢查的粗針尺寸與宛如釘書機的「咖咖聲」心生恐懼，遲遲不願就醫，當就醫確診後，整整哭了2天，所幸一年來經治療預後良好，上月也才剛做完切除手術，一路走來發現三陰性乳癌沒有想像中的可怕，呼籲罹患乳癌的女性，勿過度聽信網路資料，應相信醫師遵從醫囑，勇敢接受治療。

從事房仲業的30歲張小姐，兩年前同樣是自摸右側乳房感覺「刺刺的」，機警就醫發現2.9公分腫瘤，合併腋下淋巴結多顆轉移，確診是「高風險性早期三陰性乳癌」，令她錯愕不已。經積極治療，先接受化療合併免疫藥物的先期性治療，在幾乎看不到癌細胞後，接續局部切除手術與術後輔助免疫療法，目前病況穩定。

「別再自己嚇自己。」曾令民與陳訓徹都說，依門診經驗，許多癌友得知罹患三陰性乳癌，網路爬文看到惡性高、預後差等負面用詞後，沮喪地想放棄治療，但無論早期或晚期，近年三陰性乳癌治療皆已有明顯進步，癌友應不要灰心，積極配合醫囑治療。

陳訓徹說，門診發現有些三陰性乳癌病友於45歲前確診，病友相對年輕，但政府目前僅針對40至45歲有乳癌家族病史、45至70歲女性予以定期乳房X光攝影檢查，呼籲年輕女性朋友主動養成定期做乳房檢查的習慣，以利早期發現和治療。