台灣首例 台大最新細胞治療 治癒10歲血癌女孩

台大醫院綜合診療部細胞治療科主任姚明（左起）、台大醫院血液腫瘤科主治醫師周獻堂、台大醫院院長吳明賢、亭亭及其父母。（記者邱宜君／攝影）

「兒童B細胞急性淋巴性白血病」癌症 ，當孩子辛苦熬過近三年的化療方案，最希望停藥後的「畢業考」聽到「癌細胞 零檢出」的結果，卻仍有少數孩子等到的結果是「復發」，只剩骨髓移植和細胞治療兩條路可走，要是都走不通，就只剩幾個月生命。

台灣一名女童亭亭去年8月確定復發，經服用自費標靶藥，殘存癌細胞不降反升，病情頑強。幸運的是，台大醫院今年4月率先成為台灣首家可提供正式臨床使用CD19 CAR-T細胞治療的醫學 中心，亭亭也成為台灣首例正式接受此療法的孩子，一家人終於在5月等到了「零檢出」的大好消息，6月歡慶十歲生日。

台大醫院綜合診療部細胞治療科主任姚明表示，復發後如果沒有做細胞治療或骨髓移植等積極治療，只能做症狀治療的話，通常生命就只剩幾個月，但在台灣能夠負擔得起「細胞治療」的人不多，CD19 CAR-T細胞治療就要1000多萬台幣（約33.4萬美元）。

周獻堂表示，CD19 CAR-T細胞治療的技術要求非常高，首先要蒐集病童自己的T細胞，送到國外藥廠的實驗室。實驗室以基因工程把癌細胞的標靶植入這個細胞，再經過純化和擴編，再送回台大醫院的細胞治療中心，並且回輸到亭亭身上。

姚明表示，回輸之後，必須密切監測併發症，因為治療過程會清除掉帶有CT19基因的B細胞，短期來可能引起「細胞素釋放症候群」，這在亭亭身上也有發生，所幸有控制下來，沒侵犯到中樞神經。

台大醫院院長吳明賢表示，2012年，跟亭亭罹患相同疾病的美國小女孩艾蜜莉，率先接受CAR-T細胞治療。10年過去，完全康復的艾蜜莉仍健康，台灣也有首例正式受惠於此項療法的女孩亭亭，在醫療史上是值得紀念的。