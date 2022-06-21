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­手腳、脖子、胸口痛 竟是糖尿病惹禍

廖靜清

「最近胸口會痛，還有脖子跟左邊手腳也是，我是老了還是有什麼問題啊？」64歲的阿春（化名）因為疼痛症狀困擾不已，甚至影響生活作息，就醫檢查後發現，竟是長年糖尿病使血管壁發炎，引發全身循環不順、周邊神經病變，才會有身體部位疼痛的症狀出現，經醫師治療後逐漸改善。

台灣淡水馬偕醫院社區醫學中心、家醫科主任詹欣隆指出，近三年來，糖尿病是淡水居民最常向社區健康服務站諮詢的疾病種類之一。糖尿病的徵兆除了典型常聽見的「3多1少」，吃多、喝多、尿多以及體重減少之外，還有一些一般民眾意想不到，但卻有跡可循的症狀，例如身體若有疲倦、反覆感染、視力變模糊或傷口不容易癒合、身體部位疼痛等，都可能是糖尿病的前兆。

詹欣隆說，因糖友常有血糖管控問題，若血管長期糖分過高，可能引起血管壁發炎或動脈硬化等問題，造成周邊神經病變或循環不良，進而產生身體部位的疼痛，更可能合併其他嚴重心血管疾病，若有以上症狀，應盡早就醫。

他提醒，初確診的糖友除了配合醫囑規律服藥，可從慢性病史、飲食和藥物等面向了解自己的疾病，若本身有多重慢性疾病（如心臟病、高血壓、腎臟病等），建議就醫時主動提出與醫師討論用藥，找出最適合自己的藥物。目前有些新型的口服糖尿病藥物，對於心臟或腎臟等器官也有一定的保護效果，能降低腎病變、低血糖、心血管疾病等併發症風險，千萬不能擅自停藥或減藥，以免造成更大傷害。

詹欣隆指出，對於慢性病友，定期回診、配合醫師診治是最重要的；此外，除了睡眠充足與均衡營養兩項基本原則，更鼓勵大家參與社區活動，促進在地民眾的體能與社交關係。

糖尿病 血糖 心血管疾病

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