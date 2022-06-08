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出生1天的女嬰「小腿骨折」原來是母嬰攝取維生素D不足

記者趙容萱／台中報導
一天大女嬰右小腿骨折。圖／中國醫藥大學兒童醫院提供
一天大女嬰右小腿骨折。圖／中國醫藥大學兒童醫院提供

台灣中國醫藥大學兒童醫院收治外院轉來僅一天大女嬰右小腿骨折，檢查發現維他命D嚴重缺乏，新生兒科主任林鴻志診斷為「新生兒佝僂病」，由於足月新生兒佝僂病造成的骨折非常罕見，經檢查發現女嬰母親也是嚴重缺乏維他命D。

中國醫藥大學兒童醫院呼籲，新生兒佝僂病症狀不易發現，且進展無聲無息，卻會導致不良後果，甚至危害孩童一生的健康。家長關注新生兒的骨健康，透過有利於骨骼健康的營養措施、生活方式及適當的運動和日曬，為新生兒的骨健康加把勁。

林鴻志說明，新生兒佝僂病是指骨骼軟化和弱化，通常是由於極度和長期缺乏維生素D造成。胎兒期骨骼礦物質的沉積發生在懷孕晚期，早產會中斷此過程，導致早產兒出生後面臨骨骼健康的問題。

此外，極低體重早產兒較易從尿中排出過多的磷，早產兒的維生素D不足也間接造成鈣磷的吸收不夠。足月新生兒的佝僂病通常是因為母親的維他命D缺乏所造成。

他指出，症狀方面，新生兒佝僂病於嬰幼兒期可能出現呼吸困難、骨折、驚厥、活動受限、畸形癒合、發育遲緩等，將影響一生的骨骼健康，目前可透過檢驗血中的鈣、磷、鹼性磷酸以及超音波、X光影像來診斷。

林鴻志建議，如何防治？孕婦孕婦需攝取充足蛋白質、維生素D、鈣、磷等，包括孕婦配方奶、豆製品、蝦、貝類等，如不能經常食用乳製品則可考慮服用鈣劑。每日應適度日曬30分鐘以上。

他指出，新生兒部份，新生兒餵食母乳應補充維生素D ，以改善短期骨礦化，避免骨質流失；三、具有新生兒佝僂病風險的新生兒，每天可採溫和親子運動10分鐘，刺激骨骼生長。

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